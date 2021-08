El president del Partit Popular, Pablo Casado, davant el «rebuig» d’un pacte educatiu per part de l’Executiu de Pedro Sánchez, va assegurar que aprovarà una llei que garanteixi una inspecció contra l’adoctrinament o la unitat estatal amb un MIR educatiu, entre altres mesures.

Així ho va manifestar ahir el líder popular en una publicació en el seu compte de Twitter, recollida per Europa Press, després que es fes pública la proposta educativa del Govern que consta en l’esborrany del projecte de reial decret pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’educació primària, que abasta tres cicles de dos anys acadèmics cadascun, que cursen els alumnes de 6 a 12 anys.

El Govern espanyol ha proposat a les comunitats autònomes promoure en l’educació primària la igualtat de gènere, l’educació per a la pau, l’educació per al consum responsable i el desenvolupament sostenible i l’educació per a la salut, inclosa l’afectiva-sexual.

Davant aquesta situació, el president del PP ha defensat una llei educativa que garanteixi la llibertat d’elecció; la qualitat amb proves nacionals; la inspecció contra l’adoctrinament; la unitat estatal amb MIR educatiu; el castellà vehicular; i més matèries comunes, engonals i STEM.