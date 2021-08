El governador de Nova York, Andrew Cuomo, va anunciar que dimitirà en un termini de 14 dies per evitar el que considera que serien «mesos de controvèrsies polítiques i legals» derivades de les investigacions contra ell per presumpte assetjament sexual, que ha posat en qüestió a pesar que al mateix temps assumeix la seva «plena responsabilitat» si alguna dona es va sentir molesta per les seves actituds.

«Donades les circumstàncies, el millor que puc fer per ajudar és fer unpas al un costat i deixar que el Govern torni a governar», va dir Cuomo en la seva primera compareixença pública després de l’anunci de la Fiscalia que ha posat en qüestió el seu tracte cap a les dones del seu entorn durant els últims anys.

Cuomo va dir que en un moment com l’actual, marcat per la pandèmia de la covid-19, «el govern ha d’estar funcionant» i no pot «gastar energia en distraccions», de maner que va anticipar el que vindrà si segueixen sortint a la llum nous testimoniatges i s’estreny el cèrcol judicial sobre ell. D’aquí a dues setmanes, assumirà les regnes Kathy Hochul.

El governador va al·legar que l’informe de la Fiscalia, que al·ludeix a onze suposades víctimes, és «fals».