La presidenta de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha avisat el Govern que "està suspenent" en nota el que porta de legislatura i ha acusat ERC de no complir l'acord d'investidura pactat. En una entrevista a Catalunya Ràdio Sabater ha recordat que mai es va fer un acord d'estabilitat de l'executiu i ha advertit que ara per ara l'estabilitat depèn del mateix Govern i de l'enfocament que doni a les seves polítiques, que de moment la CUP no veu amb bons ulls. A més ha dit que veuen "una actitud de renúncia" del Govern a l'autodeterminació. D'altra banda, Sabater ha explicat que la mobilització anunciada per l'Esquerra Independentista coincidint amb la reunió de la taula de diàleg servirà perquè "la societat civil torni a liderar" el procés.

A l'entrevista Sabater ha lamentat que ara mateix no s'estigui complint la "perspectiva" pactada amb ERC per a investir Pere Aragonès i ha avisat que la governabilitat depèn del Govern. "Vam dir que l'acord es podia convertir en un acord d'estabilitat si el Govern complia, però la sospita és que hi ha hagut una renúncia, evidentment", ha respost la cupaire en ser preguntada per si el Govern havia renunciat a l'autodeterminació.

Sabater ha recordat que els republicans es van comprometre a fer una legislatura "de ruptura" i una transformació "social, econòmica, verda, feminista i democràtica" però ha assegurat que els "gestos" de l'executiu van en una altra direcció. De fet, ha acusat el Govern de fer "seguidisme autonomista".

Pressupostos

En relació als pressupostos, Sabater no ha volgut avançar quines són les línies vermelles de la CUP per a negociar-los, però sí que ha advertit que no estaran a favor de qüestions com l'ampliació de l'aeroport, la candidatura dels JJOO o fer "més injeccions per rescatar" el Circuit de Catalunya, operacions que ja han criticat durament. La presidenta del grup parlamentari ha dit que abans de negociar volen saber els números en global i per on passen les prioritats de reactivació econòmica del Govern, per veure si els comptes "reflecteixen l'esperit i la lletra menuda de l'acord".

Taula de diàleg

L'Esquerra Independentista ja ha anunciat que preveu fer una mobilització quan es convoqui la taula de diàleg a Barcelona, prevista per la setmana del 13 de setembre. Sabater ha recordat que els cupaires no creuen que la negociació pugui donar resultats perquè, segons creu, no s'hi podrà parlar ni d'autodeterminació ni d'amnistia, sinó que el que vol el govern espanyol és que "s'oblidi" la reivindicació. Amb aquesta mobilització –de la que de moment no s'ha concretat els detalls- es busca tornar a posar la mobilització social a l'agenda i evitar que "el que el poble va obrir per baix ho tanquin els polítics per dalt".