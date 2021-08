Els talibans van prendre el control de Pul-e-Khumri, capital de la província septentrional afganesa de Baghlan, després de diversos dies de combat contra les forces de seguretat, i s’ha convertit en la segona capital regional a caure ahir en mans dels insurgents i la vuitena en menys d’una setmana.

«Les forces de seguretat, després de resistir durant dies, van abandonar a primera hora de la tarda la ciutat [...], cosa que va portar els combatents talibans a entrar a la ciutat i capturar edificis governamentals», va afirmar a Efe un funcionari de seguretat a Baghlan, que va demanar l’anonimat.

Abdul Razaq Hashemi, un diputat per la província de Baghlan a la cambra baixa del Parlament nacional, també va confirmar a Efe la caiguda de la ciutat en mans dels talibans i va dir que les forces afganeses havien evacuat la capital després de resistir durant dies. «Tots els edificis governamentals, inclosa la casa del governador, la seu de la policia i altres institucions governamentals estan ara sota el control dels insurgents», va apuntar el diputat, que va detallar que les tropes «s’han retirat a la base provincial de l’Exèrcit», al sud-est de la ciutat. Hashemi va culpar del setge talibà la falta de suport aeri i els escassos reforços per part del Govern afganès. «Les forces de seguretat també van decidir sortir de la ciutat per a evitar baixes entre la població civil i danys a la ciutat», va dir.

Per part seva, el principal portaveu dels insurgents, Zabihullah Mujahid, va confirmar en el seu compte oficial de Twitter la captura de Pul-e-Khumri, inclosa la presa de la casa del governador, la caserna general de la policia i altres institucions. «Els mujahidins estan perseguint l’enemic. L’enemic ha sofert moltes baixes», va afirmar

La província de Baghlan és una de les més estratègiques del país, ja que connecta Kabul amb diverses regions al nord de l’Afganistan.