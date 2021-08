El Govern ha cancel·lat les acampades i rutes del lleure juvenil, ha suspès les activitats esportives en el medi natural i també l'activitat agrícola amb maquinària, a excepció de la recollida de fruita, entre les 10.00 i les 20.00 hores en 279 municipis de 24 comarques pel risc d'incendi. En aquests, en risc 3 del Pla Alfa, també s'ha suspès el transport en zona forestal i els treballs en línies elèctriques no essencials, així com el manteniment i les obres en infraestructures i vies, exceptuant el que indiqui Trànsit. Tampoc es podrà accedir amb mitjans motoritzats al medi natural, a excepció dels residents i treballs inajornables. Les mesures estaran vigents 5 dies a partir de la publicació de la resolució, prevista per aquest vespre.

Mapa de predicció de perill d'incendi forestal dia 11/08/2021 pic.twitter.com/6gMKliMWxp — Agents Rurals (@agentsruralscat) 11 de agosto de 2021

Cal destacar que una de les zones més afectades és la Catalunya Central. En concret, tota la comarca del Bages i el Moianès es troba en risc 3 del Pla Alfa, bona part de l'Anoia, alguns municipis del Berguedà i el Solsonès, zones com la Cerdanya es troben fora de perill de l'alerta màxima de risc d'incendi. La llista completa de municipis a continuació:

Aquest és el llistat dels 279 municipis de 24 comarques on els @agentsruralscat tenen activat el màxim nivell de risc d’incendi. La Generalitat hi prohibeix a partir d’aquesta mitjanit l’accés motoritzat als camins rurals i boscosos, els treballs agrícoles diürns i els campaments pic.twitter.com/4jZgmIDQUj — Anna Punsí (@punsix) 11 de agosto de 2021

Tota la setmana

La previsió apunta a la pitjor setmana de perill d’incendi dels últims 18 anys. Segons indica el Govern, l’arribada d’una massa d’aire saharià crearà unes condicions extremes com les que han afavorit els virulents incendis de Turquia i Grècia. L’aire saharià serà «persistent i intens» i les temperatures no baixaran a la nit. Això, sumat a la humitat relativa molt baixa i a la sequera, fa que el risc d’incendi sigui especialment alt a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral central.

L’afectació principal serà a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L’afectació parcial es concentra a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Gironès, el Maresme, el Moianès, Osona, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Selva, el Tarragonès, la Terra Alta i l’Urgell.

L’antecedent del 2003

L’última vegada que Catalunya va patir una onada de calor tan extrema va ser el 2003, quan l’episodi es va allargar 15 dies i van cremar 1.000 hectàrees.

El Govern ha fet una crida a evitar l’accés al bosc si no és estrictament necessari, i a extremar les mesures de prevenció i de protecció en cas que s’hi vagi. L’objectiu és tant minimitzar les possibles causes humanes d’un incendi com evitar situacions de risc si se’n declara algun.