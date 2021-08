Un home de 57 anys ha mort ofegat aquest dimarts a la costa de Cap Roig, a Orihuela-Costa (Alacant), després de llançar-se a l'aigua amb l'objectiu d'intentar salvar al seu gos, que havia caigut a una zona rocosa, segons han informat a Efe fonts pròximes.

Els fets han ocorregut aquest matí quan, segons testimonis, l'home, de nacionalitat espanyola, s'ha ficat a l'aigua per a rescatar a la seva mascota i ja no ha pogut sortir. Un agent de la Policia Local l'ha rescatat i, encara que li ha practicat les maniobres de reanimació cardiopulmonar, no ha pogut fer res per salvar la seva vida. Una dotació del SAMU s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, però l'equip mèdic no ha fet més confirmat la seva defunció.

Pel que sembla, segons les mateixes fonts, el gos es troba bé.