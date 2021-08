Hi ha 14 ingressats més a les Unitats de Cures Intensives (UCI) que eleven el total a 596, mentre que els hospitalitzats per covid són 1.914, 58 menys que el dia anterior.

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, n’hi ha 138 de menys de 50 anys i 325 de més d’aquesta edat. Hi ha 20 crítics de menys de 30 anys (+4). En concret, 18 tenen entre 20 i 29 anys, un té entre 10 i 1º9 i un entre 0 i 9. A partir dels 30 anys, 42 tenen de 30 a 39 anys, 76 van dels 40 a als 49 anys, 92 tenen de 50 a 59 i 154 tenen de 60 a 69 anys. Hi ha 69 malalts crítics de 70 a 79 anys, 10 de 80 a 89 i cap de 90 anys o més.

Pel que fa a les dades d’ingressats general, dels 1.914 que hi ha actualment als hospitals catalans, 1.309 tenen més de 50 anys i 480 són menors de 50. De la resta no hi ha registrada l’edat. Un total de 102 tenen menys de 30 anys. En concret, 84 tenen de 20 a 29 anys, 14 tenen de 10 a 19 anys i 4 tenen menys de 10 anys.

En quant a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 10 a 19 anys passa a ser la més afectada, amb 332 casos per cada 100.000 habitants, seguida de prop per la de 20 a 29 amb 331 casos per cada 100.000 habitants. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 269 casos.

L’epidèmia ha provocat 26 morts més a Catalunya que eleven el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia a 22.930. D’aquestes morts, cinc són de persones que viuen en residències, on han perdut la vida un total de 8.980 residents per la covid. També hi havia 27 casos més de covid, 33.755 en total.