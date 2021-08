Els treballadors de residències de gent gran que rebutgin la vacuna contra la covid- 19 o que no hagin completat la vacunació s’hauran fer Proves de Detecció d’Infecció Aguda (PDIA) almenys dos cops per setmana i també es podrà valorar el seu canvi de lloc de treball.

Aquesta és una de les mesures recomanades per a les residències de la tercera edat, actualitzades i que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va traslladar ahir al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), reunit telemàticament en un ple extraordinari.

En aquest sentit, el departament de Darias va explicar que encara que el nombre de casos i defuncions de residents en geriàtrics ha baixat des del març del 2021, quan se’ls va acabar de vacunar, «en situacions d’alta transmissió comunitària hi ha risc que n’apareguin casos, si no es prenen les degudes precaucions». Així, Darias va informar del document de recomanacions aprovat pels tècnics de la Ponència d’Alertes, que els responsables de Salut Pública de cada comunitat autònoma aniran revisant i que marcarà les línies generals d’actuació.

El document defensa la necessitat de promoure activament la vacunació, identificar les causes que redueixen l’accés o la seva acceptació, i desenvolupar estratègies per augmentar al màxim les cobertures, sempre amb la participació dels centres. També s’insisteix a garantir que treballadors i visitants, vacunats i no vacunats, mantinguin les mesures d’higiene i prevenció, com l’ús de mascareta, higiene de mans i distància de seguretat, i la neteja i desinfecció i una ventilació adequada dels centres.

Amb tot, entre les recomanacions concretes, destaquen les referides als treballadors no vacunats o que rebutgin la vacuna, als quals es proposa fer control de temperatura diària i PDIA regularment –mínim dos cops per setmana–, com a mesura específica d’avaluació del risc i de prevenció. També es podrà valorar el seu canvi de lloc de treball. Respecte als residents vacunats o que hagin passat la malaltia els últims sis mesos, en situacions d’alta transmissió comunitària la comunitat autònoma valorarà fer PDIA a la sortida i/o a la reentrada al centre després d’absències prolongades.

Els morts per covid en geriàtrics a l’Estat han augmentat de 36 a 71 l’última setmana, segons l’última actualització de dades de l’IMSERSO, publicats el 6 d’agost.

Per això, l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials ha reclamat fer un estudi immunològic que pugui constatar el grau d’immunitat als centres i una tercera dosi de vacunació, si cal, davant el repunt de casos.

El document valora, sobre les visites de familiars, en situacions d’alta transmissió comunitària, la possibilitat de fer recomanacions per part de l’autoritat competent sobre el règim de visites i sortides dels centres; i altres circumstàncies com la ubicació, la seva supervisió o no, el nombre de visitants, així com l’organització i durada de les sortides.

Independentment de l’estatus vacunal del visitant, aquests mantindran les mesures no farmacològiques de prevenció de la transmissió. Mentre que, en situacions de transmissió comunitària baixa i si els visitants estan vacunats, es podria valorar flexibilitzar les mesures.