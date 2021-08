Un grup multidisciplinari d'experts veu necessari avançar en la vacunació de les persones d'entre 12 i 17 anys com a nova estratègia per apropar-se a la immunitat de grup a l'Estat. Segons afirma el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la covid-19 (GCMSC) en un comunicat, per assolir la immunitat caldrà que prop del 85% de la població estigui vacunada, un percentatge que veuen complicat d'assolir sense la complicitat dels adolescents. El grup d'experts, vinculat a ISGlobal, ha emès el comunicat després d'analitzar el context epidemiològic de la cinquena onada amb un model matemàtic i tenint en compte la potencial infecció de variants com la Delta, molt més transmissibles que el virus original.

Objectiu: cobertura del 85%

Els experts, entre els quals hi ha reconeguts epidemiòlegs i viròlegs, anticipen que continuar augmentant la cobertura vacunal fins al 85% serà "un desafiament sense precedents" perquè en alguns grups d'edat que ja es poden vacunar continua havent-hi persones que no ho han fet i que són "presumiblement les reticents o de difícil accés". Per això, creuen que cal adoptar noves estratègies i defensen avançar en la vacunació dels més joves. A més, creuen que la cinquena onada ha evidenciat que els adolescents (12-18 anys) i els adults joves (19-29 anys) han estat els grans impulsors de la propagació del virus en les últimes setmanes, amb una incidència acumulada a 14 dies que sovint ha triplicat la de qualsevol altre grup d'edat, i amb el grup d'edat 10-29 anys representant aproximadament la meitat dels casos totals.

D'altra banda, els esdeveniments de les últimes setmanes han demostrat que un percentatge petit (~1%) dels joves que s'infecten requereixen hospitalització, i que fins a un 10-15% de les persones infectades podrien tenir manifestacions persistents de la síndrome covid post aguda. "En el context actual, la vacunació dels més joves, i en particular dels adolescents, podria contribuir a millorar la protecció comunitària conferida per les vacunes, contribuint així als esforços per assolir la tan desitjada immunitat de grup. A més, apunten que vacunar els adolescents permetria una tornada a l'escolaritat presencial sense la necessitat de mantenir unes mesures de prevenció tan estrictes com les implementades durant el curs passat.

Nou model matemàtic

En col·laboració amb experts en modelització de la UPC, el grup ha desenvolupat un model matemàtic que permet avaluar la importància relativa de la cobertura vacunal per grup d'edat per assolir el control epidemiològic de la pandèmia i disminuir el risc de transmissió futura o la possible càrrega hospitalària i mortalitat derivades de la transmissió. Un dels resultats d'aquesta anàlisi és que la resposta de si cal vacunar la població jove i\/o als nens depèn en gran mesura del nivell de vacunació que s'assoleixi en els adults i varia en funció de si es vol reduir l'impacte de la transmissió, dels casos greus o de la mortalitat. Per exemple, en el cas de la mortalitat, si el nivell de vacunació de la població adulta no superés el 70% i es tingués una R0,ef de 3, caldria vacunar aproximadament la meitat de la població de 12 a 17 anys. Si s'assolís un 80% de cobertura en població adulta, no caldria vacunar els menors de 17 anys (mentre es mantingués aquesta R0,ef de 3).

La vacunació dels més petits

Els investigadors també conclouen segons els seus models que la necessitat de vacunar la població pediàtrica dependrà del nivell de vacunació en la població adulta i la taxa de transmissió del virus en un moment determinat. Per exemple, indiquen que és "molt probable que amb una vacunació adequada en adults i en adolescents, la vacunació sistemàtica de nens menors de 12 anys no sigui necessària per arribar al control funcional". Tanmateix, afegeixen que la vacunació en aquesta franja d'edat també es podria oferir de manera voluntària als pares i mares que podran decidir si administrar-la als seus fills o no. Per ara, amb les simulacions realitzades i en el context actual a agost de 2021, el grup multidisciplinari veu necessari població pediàtrica de més edat (12-17 anys). En aquest sentit, es recomana iniciar la vacunació com més aviat millor, i aprofitar la plataforma de les escoles i instituts per administrar les vacunes i completar la vacunació d'aquesta franja d'edat.

Grup multidisciplinari

El comunicat el signen Quique Bassat, Julià Blanco, Adelaida Sarukhan, Magda Campins, Robert Guerri, Carles Brotons, Juana Díez, Mireia Sans, Josep M Miró i Silvia de Sanjosé. La modelització matemàtica s'ha fet en col·laboració amb Clara Prats i Martí Català.