Un grup d'investigadors ha desenvolupat un model per predir l'eficàcia del confinament per frenar epidèmies com la covid-19 a partir de dades satel·litals de contaminació per diòxid de nitrogen. El model és capaç de predir si s'acceleren els contagis quan s'aixequen les mesures de confinament.

El treball internacional, amb participació dels científics Josep Peñuelas i Jordi Sardans, del CSIC i del CREAF, permet optimitzar el temps i la intensitat de la implementació d'intervencions no farmacèutiques i millorar l'efectivitat de control de la covid-19 i de les pandèmies en general. Peñuelas assegura que el model "millora significativament les prediccions fins ara usades per l'OMS i altres organitzacions governamentals i no governamentals". La investigació es publica a la revista PNAS i ha comptat amb la participació d'una vintena de centres de recerca internacionals.

El model

Els científics han aplicat tècniques d'aprenentatge automàtic que permeten seguir com es redueix l'activitat econòmica monitoritzant en temps gairebé real els nivells de diòxid de nitrogen a l'atmosfera.

Per entrenar el model, s'ha introduït i comparat els nivells de NO2 observats pels satèl·lits en les setmanes de confinament després del brot de covid el 2020, amb els de les mateixes àrees en els anys 2016-2019. Els càlculs s'han ajustat per tenir en compte variables meteorològiques, ambientals i socials que poden influir tant en els nivells de NO2 com en la dispersió dels contagis, i que no estan relacionats amb l'activitat econòmica.

Les observacions cobreixen 211 àrees geogràfiques, de les quals 31 són províncies a la Xina, 51 són estats dels EUA i 129 països d'Europa, Àsia, Est, Àfrica i Amèrica Llatina. Aquestes dades s'han correlacionat amb el nombre de contagis en cadascuna d'aquestes àrees en les setmanes de confinament i les posteriors, en què es van aixecar les mesures.

El model resultant pot predir la desacceleració en els contagis en les 211 àrees a partir de les observacions de NO2 i els 10 indicadors ambientals i socioeconòmics més determinants. En aquest sentit, el model també permet veure altres possibles resultats en funció de les mesures implementades.