El titular del Jutjat d’Instrucció número 7 de Saragossa, Rafael Lasala, ha citat a declarar com a imputat l’excap del gabinet d’Afers exteriors, Camilo Villarino, per l’entrada a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali. La data de la declaració, que ha estat sol·licitada per l’advocat de l’acusació particular, Antonio Urdiales, és l’1 de setembre. Brahim Ghali va arribar el 18 d’abril en un avió algerià a la Base Aèria de Saragossa, sense passar controls de fronteres ni documentació, des d’on va anar en una ambulància a l’Hospital San Pedro de Logronyo, on va ingressar amb el nom de Mohamed Benbatouche. El 2 de juny va sortir del país des de Pamplona. Urdiales vol que s’aclareixin les circumstàncies de l’entrada i sortida de Ghali, si hi ha hagut un possible encobriment o prevaricació.

Per la seva banda, l’Associació de Diplomàtics va defensar ahir l’excap de gabinet l’exministra d’Exteriores Arancha González LayaLaya després de la seva imputació: «És un funcionari exemplar».