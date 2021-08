El cos de Bombers treballa per evitar que les flames de l'incendi de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) saltin a l'altre costat del riu Ebre. El foc, que s'ha declarat aquest dijous a la tarda, ha calcinat ja unes 41 hectàrees de massa forestal, les quals es troben dins de l'espai natural protegit dels Tossals d'Almatret i Riba-Roja. A hores d'ara, la principal preocupació dels efectius d'emergències són les condicions meteorològiques adverses. Segons ha explicat el portaveu del cos, Carles Savall, a Catalunya Ràdio, es preveu que en les pròximes hores hi hagi una tempesta seca, amb llamps, a la zona.

Els Bombers continuen lluitant contra el foc amb 32 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. El ministeri de Transició Ecològica hi ha enviat quatre mitjans aeris amfibis. A banda de les previsions meteorològiques, els bombers també els preocupa que els mitjans aeris s'hauran de retirar en menys de tres hores.

Pel que fa a les evacuacions, el portaveu dels bombers ha apuntat que, per ara, no se'n preveuen més. Aquesta tarda, els Mossos d'Esquadra han evacuat una trentena de persones del càmping Port Massaluca i els ha traslladat al poliesportiu del municipi de Faió, a l'Aragó. També s'han evacuat cinc persones d'una explotació agrícola propera a la zona afectada per precaució i la Guàrdia Civil ha evacuat els excursionistes que estaven al mirador del Faió. Totes elles il·leses, segons el cos de bombers.