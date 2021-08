La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, s'ha mostrat partidària d'allargar el toc de queda més enllà del 19 d'agost, quan finalitza la resolució actual. "El toc de queda i altres coses", ha manifestat, ja que ha assegurat que veu imatges "esfereïdores" de festes i aglomeracions "que fan por", per exemple en establiments de restauració a la tarda. Craywinckel ha reconegut que els hospitals estan ara "una mica millor" però ha apuntat que en els darrers dies s'han donat moltes oscil·lacions i per això encara "és poc fiable" la baixada. A més, ha alertat que el ritme en la disminució de nous contagis que es venia donant "s'ha aturat" i, tot i que no estan pujant, sí que es troben ara més estabilitzats.

La directora del CatSalut ha apuntat que la situació continua "sent complexa" i ha defensat la necessitat de restriccions perquè es va veure que només amb conscienciació no s'estava aconseguint aturar la cinquena onada.

Fins a un 10% de persones que demanen cita per vacunar-se no assisteixen a posar-se la segona dosi

El Departament de Salut ha lamentat que hi ha dies en què fins a un 10% de les persones que tenen cita per posar-se la segona dosi que no es presenten. Gemma Craywinckel ha lamentat que la gent està "prioritzant" les vacances i també perquè hi ha una percepció de menys risc, que ha alertat que no és real. Amb tot, ha afirmat que cal "collar" per impulsar la vacunació entre els 20 i els 40 anys perquè "està costant".

Ha alertat que aquesta també és una franja susceptible d'emmalaltir i de poder acabar a l'hospital o amb seqüeles. D'altra banda, ha dit que és possible plantejar terceres dosis en determinats sectors, com en residents, però mirant la situació de cadascú.

Declarats 21 crítics menys i 2.451 nous contagis

El Departament de Salut ha declarat 21 ingressats menys a les Unitats de Cures Intensives (UCI) en les darreres 24 hores, baixant el total a 559, mentre que els hospitalitzats per covid també baixen i ara són 1.790 (-68). En paral·lel, s'han notificat 2.451 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 866.243.

L'Rt puja a 0,76, dues centèsimes més; mentre el risc de rebrot disminueix 3 punts, fins als 386. S'han notificat 29 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 22.980. El 9,59% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 546,57 a 532,95, mentre que a set dies passa de 212,32 a 210,92.