El president del Govern, Pedro Sánchez, va aprofitar ahir un acte a Lanzarote amb motiu del centenari de l’escriptor José Saramago per treure pit per les dades esperançadores que s’estan produint, en relació amb la vacunació i l’economia. Va assegurar que fins i tot en els moments més difícils de la pandèmia a l’Executiu mai li van fallar les forces.

Sánchez, que es troba de vacances a l’illa, va reivindicar que Saramago és una «referència» i que serveix d’«inspiració a l’hora d’afrontar nous reptes i decisions» difícils com les que s’ha hagut de prendre durant la pandèmia.

El president del Govern es va remetre en concret a la frase de l’escriptor portuguès «les energies tornen sempre quan les esperances tornen» i que molts van compartir en xarxes socials durant la pandèmia amb la finalitat d’animar a resistir «amb els mitjans al nostre abast o creant altres nous».

El president de Canàries, Ángel Víctor Torres, va repassar diverses de les mesures adoptades pel Govern per a pal·liar les conseqüències de la covid-19 de les quals l’arxipèlag va ser «objecte preferent». Així, va citar els ERTO, però també les ajudes directes i el suport extraordinari al sector turístic per 100 milions d’euros, entre altres, per a «reduir l’esquinçament» que està ocasionant la pandèmia.

«Avui no diríem que les nostres energies tornen, perquè mai ens han abandonat, ni tan sols en els moments més difícils i durs del confinament i la pandèmia, però sí que podem afirmar que creixen cada dia més animades per les esperances sòlides», va puntualitzar.

En aquest sentit, va destacar que ja s’ha superat el 60% de la població amb la pauta completa de vacunació, i va agrair a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, present a l’acte, i a les comunitats autònomes l’esforç, i va celebrar que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) hagi autoritzat l’assaig clínic de la vacuna fabricada per Hipra, el primer d’una vacuna desenvolupada a Espanya.

Va reivindicar les dades econòmiques i de creació d’ocupació que «ens acosten als nivells previs» a la pandèmia i que situen a Espanya com «el país que més està creixent» del seu entorn.

D’altra banda, Sánchez va assenyalar que, amb la commemoració del centenari del naixement de Saramago, no es tracta només de recordar l’obra de l’escriptor portuguès, sinó de reivindicar la seva figura.

«Perquè totes les societats, sobretot en moments com els actuals, necessiten referències i, especialment, referències com José Saramago», va defensar.

Malgrat la fama de «pessimista» que tenia Saramago, el president va destacar que «era un home ple d’energia i de bondat». Per aquesta raó, el president de l’Estat considera que, més que ser un pessimista, l’escriptor sentia «impaciència per arribar a veure una societat més lliure i més cohesionada, construïda sobre fonaments profundament humans», i que «li omplia de desassossec i indignació» veure que aquest avanç «trigava tant a arribar».