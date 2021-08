La Catalunya Central té 31 residències de gent gran que presenten casos de covid-19. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut (que no informa ni de quins centres són els infectats ni de les comarques), n’hi ha 4 (el 3,8% del total) que es troben en situació vermella, és a dir, amb un brot important d’infecció descontrolat, que s’està investigant per registrar possibles nous contagis. Alhora, n’hi ha 27 (el 25,65% del total) de color taronja, és a dir, amb casos positius de covid-19, però amb el brot delimitat i amb una correcta sectorització i aïllament d’espais a la residència.

El nombre de centres de la regió central amb casos positius presenta una tendència a l’alça. Fa dues setmanes, eren 24 les residències de la Catalunya Central amb casos positius, mentre que la setmana passada, eren 26. En aquests moments, ja en són una 31. Dels 95 centres de la zona, aquesta xifra representa el 29,45% del total. Respecte a la setmana passada, també s’observa que els centres en situació vermella han reduït de 6 a 4 a la regió central. En canvi, els centres que es troben en situació taronja s’han incrementat de 20 a 27.

En l’àmbit de Catalunya, del total de 1.026 residències de gent gran, hi ha 126 centres (el 12,28%) que estan de color vermell, per tant, amb un brot que s’està investigant. Per contra, 696 centres (el 67,84%) es troben de color verd, és a dir, sense cap cas de covid-19. La resta de centres, 204 (el 19,98%), es classifiquen amb el color taronja, és a dir, presenten casos positius, però el brot es considera controlat.

Si s’amplia la visió a la resta de centres residencials de serveis socials, n’hi ha 133 a Catalunya que tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 101 centres de gent gran; 20 centres per a persones amb discapacitat; 2 centres de salut mental i 10 en altres recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.

Entre els professionals, hi ha 437 persones que han donat positiu (0,9%del total) els últims 14 dies, 4 estan ingressats a l’hospital i 1 és a l’UCI. Pel que fa als residents, hi ha 527 persones que són casos confirmats de covid (un 0,9% del total). La gran majoria són asimptomàtiques o tenen símptomes lleus de coronavirus. Al llarg de la setmana passada (de l’1 al 7 d’agost), hi va haver 51 defuncions de residents per covid-19 i 79 ingressos hospitalaris.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, hi ha 429 casos actius (0,9% dels residents) en 101 residències i 359 professionals afectats (1% del total). Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 74 casos actius entre els residents (1,1% del total) en 20 residències i 62 professionals (0,8% respecte al total). Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 2 casos actius de residents (0,2% del total) en 2 residències i 7 professionals afectats (1,1%).