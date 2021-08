El cos de Bombers de la Generalitat demana evitar l'activitat al medi natural mentre duri la calorada i fa una crida a extremar les precaucions per evitar riscos que puguin derivar en un accident. Tant per autoprotecció com per no generar situacions que puguin agreujar-se en cas que es declarés l'emergència per un incendi.

De fet, el missatge que envia el cos a la ciutadania és clar: "La millor opció és no fer activitats al medi natural fins que no acabi l'onada de calor". Els Bombers treuen xifres tant de rescats com de serveis al medi natural, perquè la gent sigui conscient de com s'incrementen les actuacions del Grup d'Activitats Especials (GRAE) durant l'estiu. En tan sols dotze dies d'agost, per exemple, el cos ja ha hagut de fer 114 rescats.

L'agost és el mes en què els Bombers solen fer més rescats de persones al medi natural. A això, aquest any s'hi suma l'episodi de risc extrem d'incendi forestal derivat de l'onada de calor que afecta el Mediterrani. Per això, el cos demana a la ciutadania que eviti l'activitat a la natura i que, si malgrat tot, decideix fer-ne, extremi precaucions per evitar riscos i accidents.

La crida dels Bombers a la prudència no és nova. Coincidint amb l'època de vacances, el cos la sol fer anualment. Però aquest 2021, el cos hi suma "la demanda generalitzada d'evitar tots els riscos possibles" durant la calorada.

Prevenció i seguretat

"Així doncs, els consells de seguretat es resumeixen enguany en un de principal: la millor opció és no fer activitats al medi natural fins que acabi l'onada de calor", subratllen els Bombers. El cos també recorda què s'ha de fer si, malgrat aquesta advertència general, hi ha qui vol fer activitats a muntanya a les zones on estigui permès. Entre d'altres, els Bombers recomanen planificar l'activitat, equipar-se amb roba i calçats adients, valorar els riscos abans de sortir, portar el mòbil amb la bateria carregada per poder-se comunicar amb el 112 o hidratar-se sovint.

En cas que hi hagi qui vulgui banyar-se en aigües interiors (rius, llacs i pantans), els Bombers també recomanen que es faci a zones vigilades, no perdre mai de vista els nens, no entrar de cop a l'aigua després de menjar o haver fet exercici físic intens i fer especial atenció als remolins i corrents (molt freqüents en rius i pantans).

Més rescats

Amb l'arribada de l'estiu, l'activitat dels GRAE s'incrementa. I de tots els mesos, l'agost sol ser el que concentra més rescats (també, perquè és quan més estiuejants van a muntanya o fan activitats en rius, llacs i mar).

Només durant els primers dotze dies d'agost, els Bombers han fet 114 rescats o recerques de persones al medi natural. Ja són més de la meitat de totes les actuacions del juliol sencer (203). Per desgranar algunes dades del global, en el que portem d'agost els GRAE han fet 79 rescats a muntanya i vint recerques de persones desaparegudes.

Si s'analitza l'acumulat de l'any, novament els serveis dels Bombers al medi natural s'incrementen d'un a l'altre. Aquest 2021, per exemple, ja s'han fet 1.110 serveis. Són un 35% més dels que hi va haver al 2020 (821) i fins a un 48% més en comparació amb el 2019 (749). També és remarcable que, tot i els tres mesos de confinament a causa de la pandèmia de la covid-19, l'any passat es van superar els registres del 2019. En concret, l'increment va ser d'un 9,6% si es compara l'acumulat de l'any. Però aquesta diferència s'enfila fins al 22,4% si només es tenen en compte els mesos d'estiu (quan es va passar de 539 a 660).