El Govern ampliarà partir de matí les restriccions d'accés al medi natural i en l'activitat agrícola a 333 municipis, enfront dels 279 actuals, i tancarà dos espais naturals més, de manera que seran ja set, per l'elevat risc d'incendi a causa de l'onada de calor. Concretament, el 35% dels municipis catalans (un total de 333) estaran en alerta màxima. Després de tres dies d’un dels episodis amb més risc d’incendi forestal des de l’any 2003, la previsió indica que dissabte s’incrementaran encara més les temperatures que, combinades amb l’entrada de vent, augmentaran les zones amb un perill molt alt o extrem d’incendi forestal.

Per això, els Agents Rurals tancaran els accessos al Paratge Natural de l’Albera i del massís del Montgrí, que s’afegiran als cinc espais naturals protegits des de dimecres. Es tracta del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, la Serra del Montsec, els espais naturals protegits de la Baronia de Rialb, el Parc Natural de la Serra de Montsant i l’Espai Natural Protegit del Montmell-Marmellar. Així mateix, s’ha limitat la circulació motoritzada al medi natural a tots els municipis on és actiu el nivell 3 del Pla Alfa, s’han clausurat les àrees d’esbarjos i molts aparcaments d’accés a espais naturals resten tancats per tal d’evitar l’afluència de persones.

Evitar les activitats al medi natural

En concret, les restriccions comporten la suspensió de totes les activitats d'educació en l'oci com ho són l'acampada, la ruta i la ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i unes altres que tinguin condicions equivalents.

També es restringeixen les activitats vinculades als centres de vacances, colònies i estades esportives i equivalents a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta. Es prohibeix a més l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10:00 i les 20:00 hores, excepte la recollida de fruita, que queda exclosa d'aquesta restricció.

També se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i en els seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

Igualment, es limita la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals entre les 10:00 i les 20:00 hores i la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis, si bé no serà aplicable als residents ni per a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

La Generalitat ha advertit que l'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes en la Llei de protecció civil de Catalunya, i a altres responsabilitats que es puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.