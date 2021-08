La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assegurar ahir que l’ampliació de l’aeroport del Prat «no tirarà endavant» si no compleix «totes les garanties mediambientals».

En una entrevista a la cadena SER Ribera va assenyalar que la responsabilitat del seu departament després de l’acord d’inversió de 1.700 milions d’euros entre el Govern i la Generalitat és vetllar perquè el projecte compleixi les «garanties ambientals».

Així, va afirmar que considera «significatiu» que «ningú ha dit res que posi en dubte que ha de ser així» de manera que «o compleix totes les garanties mediambientals» i «és compatible amb les obligacions de les quals ens hem dotat» o «no tirarà endavant».

Encara així, la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va apuntar que l’acord és per a ampliar una infraestructura que es troba «al límit de la seva capacitat».

En ser preguntada per si va ser consultada per part d’AENA o la Generalitat abans de signar l’acord, Ribera va respondre que l’opinió «del Ministeri de Medi Ambient arriba després, sempre és així», va resoldre.

Medi ambient i independència

Per la seva banda, l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra va rebutjar l’ampliació de l’aeroport del Prat i va avisar que té «implicacions catastròfiques».

En un article al diari Ara l’expresident va tornar a mostrar-se molt en contra del projecte i ha demanat «regirar l’ordre d’allò que és prioritari» i parar de «passar els interessos econòmics d’un consum malaltís per damunt de la natura».

«Sí, hi ha d’haver una altra manera de viure. L’ampliació de l’aeroport no en forma part», va remarcar.

D’altra banda, Torra va apostar perquè l’independentisme «prengui la bandera del medi ambient com una de les seves banderes més importants».

A l’article Torra recorda que el Govern ja va declarar l’emergència climàtica i demana que ara se sigui «conseqüent amb la declaració». També va demanar que «es demostri que no era un exercici teòric».

L’expresident va dir que «una sacsejada terrible» com la de la pandèmia hauria de fer adonar de la «fragilitat» de la terra i la humanitat. També va reclamar «actuar amb correspondència i aprendre que no és possible sostenir cap mena de decisió política que atempti contra la natura».

Torra, que va assegurar que «com un ciutadà més» serà «al costat de tots aquells que no estan disposats a malmetre el futur dels nostres fills».

Finalment, l’expresident de la Generalitat de Catalunya va admetre que el coronavirus l’ha «canviat».