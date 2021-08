«El reciclatge no és un hàbit gaire integrat»

Sònia Serra té 34 anys i el nou mètode li sembla una iniciativa molt bona. Explica que a casa seva ja reciclen fa molts anys. Tot i això, no sap si és per cultura o per costums socials, que «el reciclatge no és un hàbit gaire integrat en la societat, però cada cop més gent està començant a fer-ho». I afegeix que «aquest nou mètode fomentarà moltíssim el reciclatge». A més, pensa que el fet de controlar més les escombraries que es llencen incrementarà el reciclatge i farà que no es generi tanta brossa a casa i la gent prengui consciència.

«Així la gent prendrà consciència»

«Així la gent prendrà consciència i potser no s’acumularan tantes escombraries als contenidors», opina Dasha Garzón de 19 anys, que creu que el nou mètode de gestió d’escombraries és una bona idea. Pensa que algunes persones no reciclen i que «aquesta podria ser una manera de reduir els residus tant als contenidors com al carrer». Creu que molta gent llença la bossa a qualsevol contenidor, però que «amb el nou mètode segurament les persones s’hi fixaran més i llençaran les escombraries al contenidor que els hi toca».

«Els espais dels contenidors estaran nets»

«S’aconseguirà que la gent no llenci les escombraries on li sembli ni les deixin al costat dels contenidors», creu Christian Dogmo, de 21 anys. Considera que hi haurà més control i que els voltants dels espais on es troben els contenidors estaran més nets. Pensa que «es revisaran més els contenidors per part dels serveis de neteja». Explica que «la gent reciclarà més perquè haurà de posar més atenció a quin contenidor llença la bossa de les escombraries». Creu que el nou sistema farà que es facin les coses més bé.

«En altres pobles està funcionant»

Aleix Olivera té 24 anys i li sembla bé que s’implanti aquesta nova manera de llençar les escombraries. Diu que «a pobles com Santpedor i Artés ja s’està fent i està funcionant». Creu que és un pas endavant per a la societat però per altra banda pensa que potser la gent no se’n recordarà d’agafar la targeta. No obstant, fa un símil amb la pandèmia: explica que semblava que ningú portaria mascareta i al final la major part de la societat si que ho està fent. Creu que el nou mètode conscienciarà de la importància del reciclatge.

«O controlem o omplirem la casa de brossa»

Vanessa Morales, de 24 anys, es mostra indecisa i no sap si el nou mètode anirà bé o malament. Per una banda, no està convençuda perquè «no es podrà anar a llençar les escombraries quan es vulgui», però per altra banda, creu que «això aportarà una mica més de control dels contenidors». A més, diu que «el nou mètode farà que la gent recicli més i porti un control de la brossa que generi». Perquè «com que no la podran llençar, se’ls omplirà la casa de bosses d’escombraries», i per tant pensa que funcionarà.

«Potser la gent perd o s’oblida la targeta»

Laura Martínez, de 22 anys veu bé el mètode que s’implantarà l’any que ve. Creu que «ajudarà a la sostenibilitat de la ciutat, però la gent no serà del tot responsable». Diu que potser es perdrà o s’oblidarà la targeta. «Si no poden obrir contenidors acabaran llençant la bossa al terra o en un altre contenidor». Per altra banda, pensa que això no servirà per reciclar més o per no produir tanta brossa a casa. Afegeix que la gent generarà la mateixa quantitat de residus, i al final, el que faran serà emmagatzemar la brossa a casa.

«No ho complirà tothom»

«El nou model avançat de gestió de residus és una bona idea», considera Adrian Cirera de 18 anys. Explica que si funciona, «la gent generarà menys residus pel fet de saber que probablement, els hauran de guardar a casa seva». Tot i així, diu que no confia en que les persones ho facin: «quan vegin que no poden llençar les escombraries les deixaran al costat del contenidor». A més pensa que «potser algunes persones sí que reciclaran correctament, però altres deixaran les bosses de les escombraries al carrer».

«Mentre no ens hi acostumem no servirà»

Manuel Duran té 24 anys, i és partidari de deixar les coses com estan. Creu que tot i el nou mètode, tot seguirà igual. Pensa que «potser algunes persones sí que guardaran les escombraries i les llençaran on i quan els toqui, però la majoria de la gent les deixarà fora del contenidor». Pensa que moltes persones es deixaran la targeta a casa i no tornaran a buscar-la, almenys mentre que la gent no s’acostumi al nou mètode. Per altra banda, diu que «això no ajudarà a reciclar, els ciutadans conscienciats ho faran i els altres no».

«El que s’ha de fer és motivar i no controlar»

Sònia Màrquez té 36 anys i explica que li sembla malament el nou mètode perquè pensa que «el que s’ha de fer és motivar a les persones a reciclar». Màrquez argumenta que una bona manera d’impulsar el reciclatge seria que els supermercats fomentessin el retorn d’envasos per a una segona utilitat. I a canvi, rebessin vals per a gastar a les properes compres. A més, creu que amb el nou sistema, malgrat tot, «no quedarà un altre remei a la societat que reciclar més i reduir les escombraries que es generen entre tota la població».

«Si és bo per a a la ciutat és una bona idea»

Ruben Velasco, de 43 anys, creu que si aquest nou mètode del tancament d’alguns contenidors és bo per a la ciutat, és una bona idea. Per altra banda, pensa que «pot ser una mica difícil el tema de la targeta per a la gent gran. Fins que no s’acostumin els hi pot resultar més complicat». Tot i això, creu que «fins que cada persona no es mentalitzi que s’ha de reciclar, el mètode no serà efectiu». Explica que «el reciclatge s’aconseguirà amb la conscienciació de la gent i no amb restriccions imposades a la societat».