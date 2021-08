El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que cap independentista ni cap demòcrata hauria de tenir «cap recança» davant l’oportunitat que suposa la taula de diàleg per defensar davant l’Estat espanyol el dret a l’autodeterminació i l’amnistia.

Aragonès, que va confirmar que presidirà la part catalana en les reunions del setembre, va qualificar la taula de diàleg com la negociació «més difícil» que afronta Catalunya en les darreres dècades i va assegurar que, per part seva, hi abocarà totes les energies i s’hi implicarà al 100%. També va demanar el suport i implicació de tota la societat catalana per garantir que la taula comporti que Catalunya faci una «gran pas endavant».

Des de la platja de Caldes d’Estrac, el president de la Generalitat va recordar que en les darreres eleccions una majoria de ciutadans van dir que volien una Catalunya independent i que per aconseguir-ho cal generar majories «molt més fortes» i negociar amb l’estat espanyol allò que fins ara ha negat reiteradament: «el dret a l’autodeterminació del poble català», va emfatitzar Aragonès.

Sobre el suport de la CUP als pressupostos, Aragonès es va mostrar «convençut» que quan s’entri al detall dels comptes i es puguin analitzar les diferents propostes i partides, totes les forces polítiques que van donar suport a la investidura s’hi comprometran perquè permetran tenir les eines per fer front a les transformacions que requereix el país en aquests moments.

També va apuntar que els pressupostos han de seguir el seu recorregut per ser els millors i que ara l’objectiu no ha de ser «pressionar» cap força política perquè s’hi impliqui abans d’hora.

Crítica a la regulació de la llum

Per altra banda, Aragonès va criticar la regulació «opaca i subjecta a pressions polítiques» del mercat de l’electricitat, i va censurar que exministres acabin en consells d’administració de companyies energètiques. «El que s’ha de fer és regular el mercat de forma diferent», va afirmar, i va reiterar que no es pot tenir un mercat eficient i transparent quan hi ha exministres en els consells d’administració.

«Si el mercat de l’electricitat fos impermeable a pressions polítiques, cap companyia energètica fitxaria un exministre en el seu consell d'administració», va sostenir, i va reivindicar que la Generalitat ja ha iniciat els passos per crear una energètica pública

«La covid no fa vacances»

En relació amb la pandèmia, el president de la Generalitat, va advertir que «la covid no fa vacances» i que els sanitaris «tampoc», per la qual cosa va demanar mantenir la precaució per evitar contagis, i que els no vacunats aprofitin que ja no cal demanar cita per anar a vacunar-se. «Encara venim d’unes setmanes en les que el nivell de contagis és elevat, va recordar, i encara que les xifres van descendint progressivament, aquesta cinquena onada de la pandèmia encara no està superada i cal seguir les mesures de precaució».