Catalunya no va registrar ahir cap defunció per covid-19 en les 24 hores anteriors, en les quals la pressió hospitalària va tornar a baixar per quart dia consecutiu, amb 80 persones hospitalitzades menys, fins a les 1.710, i 18 pacients menys a les UCI, que registren 541 ingressats.

Des del 2 de juliol Catalunya no registrava un dia sense cap defunció per la pandèmia.

Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, el coronavirus ha sumat 2.352 contagis més, una xifra que va a la baixa, com la resta d’indicadors epidemiològics.

Les dades mostren una consolidació de la tendència a la baixa del virus, ja que el risc de rebrot segueix descendint i ja se situa en 357, un total de 29 punts menys que el dia anterior, mentre que la velocitat de transmissió està estabilitzada per sota d’1 i se situa en 0,76, igual que la vigília.

Pel que fa a la pressió hospitalària, els últims quatre dies anteriors el total de pacients ingressats va baixar en 262 persones, una caiguda que a les UCI -que encadenen dinou dies per sobre dels 500 llits ocupats- ha estat més moderada, ja que s’ha reduït en 41, però que sembla afermar-se.

Les 24 hores anteriors no es va registrar cap defunció, per la qual cosa el nombre de persones mortes a Catalunya a causa de la covid-19 des del mes de març del 2020 es manté en 22.980.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants en set dies ha retrocedit 14,45 punts, fins a situar-se en 196,47, per sota del llindar de 250 contagis establert pel Govern per aplicar el toc de queda nocturn als municipis, mentre que la incidència a 14 dies ha caigut 44,1 punts, fins als 488,85.