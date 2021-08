Les mesures de conscienciació que s’han portat a terme per potenciar la vacunació contra la covid-19 entre el col·lectiu de dones gestants ha suposat que entre el 4 i l’11 d’agost s’hagin vacunat a Catalunya 2.334 dones embarassades, un 85% més que la setmana anterior, quan aleshores només ho havien fet 1.256 dones gestants.

Després de les accions que s’han portat a terme per part del Departament de Salut per conscienciar de la importància de vacunar-se per a les dones embarassades, es va posar en marxa un seminari via digital web amb les societats científiques en el qual van participar més de 1000 professionals.

Les unitats d’atenció́ a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i els equips d’atenció primària es van posar en contacte de manera proactiva amb totes les dones gestants, via telefònica o SMS, per tal de facilitar-los l’hora de vacunació, aclarir dubtes o donar tota la informació necessària. També els hospitals han participat molt activament en l’assessorament a les dones embarassades pel que fa a la vacunació.

Més risc d’encomanar-se

En aquesta mateixa línia, la setmana passada la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va remarcar que les dones embarassades no vacunades tenen 4,2 vegades més risc de contagiar-se i que, si s’encomanen, tenen 5,4 vegades més risc d’ingressar que una dona no embarassada. A més, les no vacunades tenen un risc multiplicat per 23 d’acabar ingressant respecte de les dones vacunades.

A banda dels riscos, el Departament de Salut també està explicant el benefici de la vacuna contra la covid-19 entre les dones gestants: hi ha una transmissió d’anticossos al fetus i això és un element molt important de protecció per a la criatura després del seu naixement.

Els missatges de conscienciació que s’han portat a terme, juntament amb les accions proactives dels professionals de la salut envers el col·lectiu d’embarassades, estan donant resultats efectius, tal com s’ha pogut veure amb l’increment significatiu del 85% en només una setmana.

Les vacunes contra la covid que s’estan administrant a les dones embarassades són les d’ARN missatger, que són les dels laboratoris de Pfizer/BioNTech i de Moderna.