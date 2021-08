Dues setmanes de lluita contra quinze enormes incendis a les regions turístiques del sud i oest de Turquia han donat pas a un nou desastre nacional per fortes riuades al nord del país, amb més de 30 morts, que ha tornat a qüestionar la capacitat del Govern per lluitar contra les calamitats.

Els incendis van causar la mort a vuit persones en la primera setmana al sud del país i fins dijous no es va aconseguir extingir-los completament, segons el Govern, si bé ahir va sorgir un nou focus al municipi d’Alanya, a la província mediterrània d’Antalya. La intervenció de dos avions i quatre helicòpters va aconseguir controlar aquest nou incendi parcialment, va assenyalar l’agència turca Anadolu.

Mentrestant, les inundacions al nord han causat en dos dies la mort d’almenys 31 persones, encara que se sospita que la xifra podria superar el centenar.

Les pluges torrencials van començar la nit de dimarts passat a la província de muntanya de Bartin, a la costa de la mar Negra, i va provocar riuades que van ensorrar cases, van arrossegar ponts i van soscavar carreteres.

Els equips de rescat encara busquen una anciana desapareguda el matí de dimecres en aquesta zona.

El desastre va ser molt pitjor a la província veïna de Kastamonu, afectada l’endemà per una riuada que pràcticament va aniquilar el poble de Bozkurt, un municipi d’uns 10.000 habitants situat a prop de la desembocadura del riu d’Ezine.

Un vídeo filmat per veïns i difós per les xarxes socials mostra com el riu surt de mare al poble i en qüestió d’un sol minut envaeix els carrers, destrueix parcs i arrossega cotxes.

En altres municipis, edificis sencers es van esfondrar soscavats per l’aigua o colpejats pels enormes troncs que arrossegava la riuada.

Dels 31 morts que es van registrat fins ahir, 29 eren de la província de Kastamonu i 2 de la de Sinop, a l’est, on les riuades i inundacions també van causar grans destrosses.