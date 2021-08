Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home com a presumpte autor d'un delicte de furt a l'interior de vehicles, gràcies a un dispositiu policial a Reus (Tarragona) per a detenir als presumptes autors de quatre robatoris a vehicles en l'AP-7.

Els agents van iniciar aquest juny la investigació de diversos furts d'aquest tipus en l'autopista que seguien el mètode del 'punxa-rodes' i semblaven tenir com a autors un mateix grup de persones, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dissabte en un comunicat.

Aquesta acció delictiva consisteix a parar un vehicle al voral de l'autopista amb l'excusa d'una avaria en una roda per distreure als seus ocupants i així poder robar de l'interior del vehicle sense ser vist abans de fugir ràpidament.

Els investigadors van concloure que els lladres recorrien diàriament i en bucle l'AP-7 buscant víctimes potencials de nacionalitats estrangeres i de vacances per la possibilitat que portessin diners en efectiu i elements de valor.

Un dels integrants del grup va ser detingut el dimecres: acumula fins a 106 antecedents policials per actes similars en tota l'AP-7, tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana.

Després de passar per disposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs però amb un ordre de prohibició d'acostament i accés a l'AP-7 durant un any, mentre que la recerca segueix oberta per a detenir als altres membres del grup.