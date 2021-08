Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat cap a les 8.00 hores d’ahir l’incendi de la Pobla de Massaluca, després d’afectar 63,27 hectàrees, va informar el cos de bombers en un comunicat. Els Agents Rurals van actualitzar l’extensió afectada, que pertany a Catalunya –l’incendi va cremar a prop d’Aragó–, segons el perímetre provisional del foc, el potencial del qual superava les 1.200 hectàrees.

Els bombers van iniciar les tasques a les 14.11 hores de dijous, i els efectius van treballar tota la nit, i es va donar per controlat ahir després de comprovar que el perímetre estava fred i es mantenia estable. Es mantindrà un dispositiu a la zona, amb 11 camions d’aigua, cinc vehicles de coordinació i comandament, amb efectius del Grup d’Actuacions Forestals (Graf) i la unitat sanitaritzada del Grup Operatiu de Suport (Gros), i hi ha un helicòpter activat per a tasques de suport.