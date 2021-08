El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va advertir ahir als talibans que «no seran reconeguts per la comunitat internacional» si prenen l’Afganistan «per la força», al mateix temps que va emfatitzar el compromís de l’Aliança Atlàntica amb una «solució política» del conflicte i el seu suport al Govern afganès.

Els ambaixadors de l’OTAN van analitzar la situació de l’Afganistan en una reunió d’urgència que va tenir lloc en plena ofensiva dels talibans, que els va permetre conquerir l’última setmana gairebé la meitat de les 34 capitals del país asiàtic.

En un comunicat emès després de la trobada, Stoltenberg va assenyalar que l’OTAN continua avaluant els últims esdeveniments «sobre el terreny» i està en «contacte constant» amb les autoritats afganeses i la resta de la comunitat internacional.

Així, els aliats han expressat la seva «profunda preocupació» pels «elevats nivells de violència» dels talibans, inclosos atacs a la població civil, assassinats selectius i «violacions greus dels drets humans».

«Els talibans han d’entendre que no seran reconeguts per la comunitat internacional si prenen el país per la força. Seguim compromesos amb el suport a una solució política al conflicte», va destacar en un comunicat el secretari general de l’Aliança Atlàntica.

Stoltenberg també va subratllar que els aliats «continuen fent costat al govern afganès i a les forces de seguretat tot el possible», així com que la seguretat del seu propi personal al país asiàtic és «de vital importància». En aquest sentit, va especificar que l’OTAN «mantindrà la seva presència diplomàtica a Kabul» i «ajustarà» aquesta decisió «quan sigui necessari».

La reunió dels ambaixadors de l’OTAN es va fer després que els talibans s’asseguressin ahir el control de tres capitals de província més, en aquest cas les de Ghor, Oruzgan i Logar, en el marc d’un avanç fulgurant durant l’última setmana que els ha permès conquerir prop de la meitat de les 34 capitals provincials de províncies.

Els últims avanços dels talibans, obtinguts enmig del replegament de les tropes internacionals, han incrementat significativament la preocupació de la comunitat internacional pel possible col·lapse del Govern que encapçala el president Ashraf Ghani, sense que es descarti que els insurgents finalment puguin arribar a prendre la capital d’Afganistan, Kabul.

Josep Borrell insta els talibans a «aturar la violència en curs»

El vicepresident la Comissió Europea d’Afers Exteriors, Josep Borrell, va instar ahir els talibans a «recuperar converses substancials i estructurades i aturar la violència en curs» a l’Afganistan. L’alt representant considera «fonamental» que no es perdin els drets assolits per dones i nenes afganeses els últims anys, «també pel que fa a l’accés a l’educació». Borrell també va assegurar que un «emirat Islàmic reinstaurat a la força conduiria a l’aïllament».

En un comunicat, va explicar que els talibans «haurien d’afrontar un no reconeixement, una falta de suport internacional i la perspectiva d’un conflicte continuat i una contínua inestabilitat a l’Afganistan».