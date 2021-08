La fundació Arrels fa seguiment, com és habitual, de les persones sense sostre. Aquests dies, però, en plena onada de calor, professionals i voluntaris posen l’èmfasi en més aspectes que de costum. Marta Maynou, cap del programa d’acollida d’Arrels, explica que exposar-se a temperatures altes és «la punta de l’iceberg» dels problemes que es troben els sensellar, ja que viure al carrer té molts riscos.

Tot i això, destaca la importància dels episodis climàtics ja que les persones en situació de carrer estan entre els principals afectats directament per les condicions meteorològiques adverses. «Estan a la intempèrie i, per tant, no disposen de refugi».

És el cas del Manuel (62 anys), que fa vuit anys que viu al carrer, al costat del mercat de la Barceloneta. És un dels usuaris que Arrels acompanya i ha rebut la visita d’un equip de carrer de l’entitat. «Suposa una alegria que vinguin, perquè estàs sol. Si almenys venen ells, t’aconsellen», comenta.

Verònica Beas, educadora social de la fundació, comenta que el que fan és visitar persones com el Manuel, preguntar-los com estan.

A més, aquests dies també els recomanen que es protegeixin del sol i beguin molta aigua. «Hem vist moltes persones per la Barceloneta i algunes precisament han tingut problemes pel sol o pel fet d’estar al carrer, que suposa caminar molt», diu Beas, que afegeix que alguns tenen moltes ferides.