La Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme (UAVAT) ha denunciat aquest dilluns que el ministeri d'Interior només ha indemnitzat un 22,3% de les víctimes del 17-A que consten a la sentència. Del total de 345 persones reconegudes al document judicial, l'entitat lamenta que n'hi ha 248 de les quals no consta informació sobre si han estat o no indemnitzades, més un 70%. Segons la presidenta de l'associació, Sara Bosch, es tracta d'una "negligència de base" i acusa les administracions competents d'abandonar a les víctimes dels atemptats. Així, demana una revisió dels protocols i dels criteris de reconeixement. "Ha de ser una tasca proactiva", ha subratllat Bosch, "ja que s'ha de fer abans que la sentència sigui ferma".

El dia abans del quart aniversari dels atemptats a la Rambla, Alcanar i Cambrils, la UAVAT ha volgut posar sobre la taula algunes de les dades que han extret de la sentència, sobretot pel que fa a tota aquella informació relacionada amb les víctimes dels successos. Al document consten un total de 345 persones reconegudes, de les quals el 60% tenen nacionalitat espanyola, mentre que la resta corresponen a persones d'origen estranger.

El 90% de les persones que surten a la sentència són víctimes ferides, prop del 5% mortes, mentre que la xifra restant correspon a familiars d'aquestes. Al document consta que un 31% van presentar seqüeles físiques, i el 44% psicològiques. Segons l'entitat, un important nombre de víctimes que presentaven una, o dues de les tipologies no han rebut cap mena d'indemnització.

De fet, un dels problemes que creu que dificulta el recompte és el fet de no saber en quina situació es troben les 248 persones que apareixen al document com a víctimes, sense detallar si han estat indemnitzades o no. Per exemple, si les seves sol·licituds van ser denegades al seu moment, ja que en el moment en què la sentència sigui ferma tindrien una segona possibilitat de reprendre o iniciar el procediment amb el ministeri d'Interior de l'estat espanyol.

Manca de l'informe de sanitat

L'associació també ha remarcat que hi ha un total de 68 persones que consten a la sentència i que no disposen d'un informe de sanitat que acrediti les seves lesions, siguin físiques o psicològiques. En aquest sentit, la UAVAT ha qüestionat que s'hagi realitzat un seguiment "adequat" a través d'una correcta atenció medico-forense, així com l'emissió dels corresponents informes clínics.

Un 69% sense representació particular

Pel que fa a la representació jurídica, l'entitat ha recordat que només un 30% de les víctimes van ser representades durant el procediment per una acusació particular. Així, ha alertat que més d'un 69% ho van ser exclusivament pel ministeri fiscal. De fet, la mateixa associació ha insistit que només ha pogut conèixer el 25% dels afectats i que existeixen unes 250 persones de les quals no té constància de la seva situació "personal, administrativa o judicial".

Per la presidenta de la UAVAT, es tracta de gent amb "noms i cognoms", que potser ni saben que estan a la sentència. De fet Bosch, ha recordat que el mateix jutge instructor va considerar de forma explícita que s'havia deixat les víctimes "oblidades" i ha recordat a les administracions que no s'hi val a repetir "l'eterna cançó" dient que estan al costat de les víctimes.

Bosch ha demanat, doncs, a Interior que aposti per una tasca "proactiva" a l'hora de localitzar les víctimes que surten a la sentència. "Qui ha de fer les tasques són les administracions competents, ja que això no ens pertoca com a associació civil", ha insistit. Des de l'entitat també s'ha posat èmfasi en la necessitat de revisar els protocols.

Pel que fa a la Generalitat, s'ha posat sobre la taula la necessitat de crear una oficina especialitzada en les víctimes del terrorisme. Consideren que esdevindria un "primer pas" envers la reparació del dany, i que permetria fer un seguiment més exhaustiu de cada cas.