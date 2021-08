L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reaccionar a l’escridassada i xiulada que va rebre dissabte durant l’acte d’inici de la Festa Major del barri de Gràcia, després que el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, en fes el pregó. «No deixem que cap actitud sectària espatlli aquesta convivència. Jo no ho faré. No deixaré que cap xiulet modifiqui els meus sentiments i afectes cap a persones que pensen diferent de mi. Gent com en Jordi Cuixart», va escriure en una publicació al seu compte d’Instagram.

Després d’aplaudir efusivament el pregó del president d’Òmnium, part dels assistents van escridassar l’alcaldessa fins al punt que no va poder seguir parlant, visiblement emocionada.

Tot i reconèixer que li havia passat en altres ocasions, Colau va assegurar que li va sobtar «la insistència» a no deixar-la «ni començar el discurs».

De fet, Cuixart va sortir en defensa de Colau, va demanar al públic no tenir «por de la paraula» i va assenyalar que qui en té és «Espanya». «No ens deixem dividir», va exclamar.

«Crec que aquesta actitud no representa la majoria de graciencs i gracienques, ni la majoria de barcelonins i barcelonines», va indicar l’alcaldessa, que va afegir que Cuixart és independentista i ella no, però que s’ha de poder «debatre des del respecte més absolut i trobant punts en comú». «Cap odi ens representa, sigui del signe que sigui», va assenyalar.