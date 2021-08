El cos de Bombers de la Generalitat va donar per extingit ahir a la tarda l’incendi de vegetació forestal a la serra del Montsià.

El foc s’havia declarat a un quart de sis de la tarda de dissabte i va acabar afectant una superfície provisional de 2,70 hectàrees, en una zona de difícil accés dins l’espai natural protegit de la serra del Montsià, als termes de Freginals i Sant Carles de la Ràpita.

Segons va informar el cos, el foc va avançar en sentit descendent i va obligar a haver d’activar nou mitjans aeris i deu dotacions terrestres.

Els Bombers ja informaven ahir al matí que havia estat una «nit tranquil·la» i que només s’hi quedava treballant un helicòpter bombarder per remullar la superfície afectada.

A la nit només hi havien quedat dos punts calents a la zona. Finalment, no hi va haver tempesta seca a la matinada.