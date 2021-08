L'últim balanç de morts a Haití com a conseqüència del terratrèmol d'aquest dissabte ha augmentat fins als 1.297 i més de 5.700 ferits, segons Protecció Civil.

Més de 30.000 famílies s'han vist afectades per la caiguda dels seus habitatges, a més d'altres edificis com esglésies, centres escolars, comissaries, hotels i institucions sanitàries.

La major part de les víctimes mortals s'han registrat al sud-oest del país, on s'han confirmat 1.054 morts, amb la ciutat de Les Cayes i els seus voltants com a principal focus, tal com ha detallat el director de Protecció Civil Jerry Chandler. El potent sisme, de magnitud 7,2 en l'escala de Richter, també va provocar nou rèpliques amb magnitud superior a 4 en les hores posteriors.

Per una altra banda, en els pròxims dies s'espera que la tempesta tropical 'Grace' arribi al país, i Protecció Civil ja ha demanat a la població que "es prepari per protegir les seves vides i possessions". Els esforços per trobar més supervivents es complicaran amb el risc que es pateixin inundacions ràpides en algunes parts d'Haití, segons el Centre Nacional d'Huracans.

La directora executiva d'UNICEF, Henrietta Fore, ha reconegut que "encara no es coneix l'abast total de la devastació provocada pel terratrèmol". "Els centres de salut, escoles, ponts i altres instal·lacions i infraestructures essencials també s'han vist afectades, en alguns casos, de manera irreparable", ha alertat en un comunicat.

Haití, considerat el país més pobre de l'hemisferi occidental, encara viu afectat per l'impacte del catastròfic terratrèmol de 2010, que va deixar sense vida unes 200.000 persones. El país també viu en un estat d'agitació política important des de l'assassinat del president Jovenel Moise el juliol.