El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer ahir una nova crida a la població a vacunar-se contra el coronavirus com a «cita més important a l’estiu» i va assegurar que no és incompatible amb les vacances. «No és escollir entre vacunació i vacances. Ho podem fer tot», va afirmar des de Prada de Conflent, on va participae a la Universitat Catalana d’Estiu. Argimon no va avançar si la comissió delegada del Govern demanarà endurir les restriccions per evitar contagis de covid-19 com el toc de queda nocturn, però va assegurar que la reunió analitzarà «els pros i contres». «Des del punt epidemiològic sí que necessitem aquesta restricció horària», va defensar, per impedir interacció social de matinada.

En aquest sentit, va criticar les trobades per beure al carrer, que va recordar que ja es produïen abans de la pandèmia, perquè «no és bo» que hi hagi interacció «sense mascareta ni cap mena de distància». «En aquest moment és quan estàs més relaxat i la mascareta no és al seu lloc» i es facilita la transmissió del virus, va alertar.