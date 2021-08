Els departaments de Salut i Drets Socials han modificat el protocol covid a l'entorn residencial i permetran als interns tornar a fer passejos i sortides inferiors a tres dies, sempre que només es relacionin amb una bombolla de convivència. Les noves mesures s'aplicaran a partir d'aquest dimarts i per als propers 14 dies.

Una altra novetat es que els residents que hagin estat contacte estret d'un cas positiu de covid-19 però portin ja la pauta completa continuaran sense haver de fer quarantena però se'ls farà una PCR el primer dia, el dia 7 i el dia 15.

En cas de passejades o sortides d'unes hores, es recomana que siguin en espais oberts. Les sortides de tres o més dies es mantindran com fins ara, que els familiars dels residents han de signar una declaració responsable i donar negatiu de coronavirus en un test d'antígens. També es manté la limitació de dues persones com a màxim per visita.

En cas de brot entre els residents, es mantindrà l'aïllament de deu dies per als casos confirmats. Els que no siguin casos confirmats i estiguin correctament vacunats no hauran de fer quarantena, però sí que se'ls haurà de fer PCR. Els treballadors que siguin casos estrets d'un positiu seguiran treballant si les PCR periòdiques surten negatives.

Les mesures s'apliquen a partir d'aquest dimarts i perduraran per als propers 14 dies, i responen a la reducció de casos de covid-19 en les darreres setmanes, tant arreu de Catalunya com a les residències, si bé la incidència encara és elevada.