El mul·là Baradar Akhund, cap de l’oficina política dels talibans a Qatar, va declarar la fi de la guerra de l’Afganistan amb la victòria dels insurgents, un assoliment inesperat per la seva rapidesa i que es va completar diumenge amb la fugida del president, Ashraf Ghani, i la presa de Kabul. Els talibans recuperen 20 anys després el govern d’on van ser expulsats com a reacció dels atemptats de l’11-S.

«Hem assolit una victòria que no s’esperava [...] hem de mostrar humilitat davant Al·là», va dir en un missatge en vídeo l’exnúmero dos dels talibans en la primera declaració pública d’un líder insurgent després de la conquesta del país.

El primer dia a l’Afganistan sota control talibà des de la invasió nord-americana el 2001, Baradar s’hi va referir com «el moment de la prova». «Ara es tracta de com servim i protegim la nostra gent, i de com assegurem el seu futur, per oferir una bona vida el millor que puguem», va afegir. «L’Emirat Islàmic [com s’autodenominen els talibans] ha ordenat als seus mujahidins i una vegada més reitera que ningú pot entrar a casa de ningú sense permís. La vida, la propietat i l’honor de ningú seran danyats, han de ser protegits pels mujahidins», va dir, per la seva banda, a Twitter el portaveu talibà Suhail Saheen. Un altre portaveu talibà, Mohammad Naeem, va assegurar en una entrevista a la cadena Al Jazeera TV que els talibans no volen viure aïllats i va expressar la seva voluntat de tenir relacions pacífiques amb la comunitat internacional.

Davant la preocupació internacional pels drets de les dones i minories, Naeem va adir que els talibans respecten aquests drets dins de la xaria. «Tenim el que volíem, que és la llibertat del nostre país i la independència. No permetrem que ningú utilitzi la nostra terra contra ningú, i no volem danyar ningú», va afegir Naeem, que creu que les forces estrangeres no tornaran: «No creiem que repeteixin la seva experiència fallida a l’Afganistan un altre cop».

Caos a l’aeroport de Kabul

Mitjans locals van difondre ahir imatges dramàtiques de milers de persones a l’aeroport de Kabul intentant fugir del país, malgrat la cancel·lació de la majoria dels vols comercials i les restriccions. L’ambaixada dels Estats Units a Kabul va reiterar ahir l’alerta als seus ciutadans, i persones que esperen la repatriació, de no acostar-se a l’aeroport per la fràgil seguretat, fins que no siguin cridats per atendre el seu vol. Com a conseqüència del caos, com a mínim sis persones -segons testimonis- van morir en un possible tiroteig entre talibans i forces nord-americanes.

El col·lapse del país s’ha produït en qüestió de setmanes, després que al maig les forces dels Estats Units i de l’OTAN comencessin la fase final de la retirada i entreguessin totes les seves bases militars als afganesos.

El secretari general de les Nacions Unides demana unitat per defensar els drets humans a l’Afganistan El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va demanar ahir davant el Consell de Seguretat de l’ONU que la comunitat internacional actuï unida per preservar el respecte dels drets humans a l’Afganistan i evitar que el país es torni a convertir en un refugi per al terrorisme. «Hem de parlar amb una sola veu per defensar els drets humans a l’Afganistan», va dir Guterres a la reunió d’urgència del Consell de Seguretat per abordar la situació després de la presa de Kabul per part dels talibans. El secretari general, que ja diumenge es va mostrar «seriosament preocupat» pels drets de les dones i les nenes a l’Afganistan, va insistir ahir que ha rebut «informes esgarrifosos sobre severes restriccions als drets humans a tot el país». «Em preocupen en particular els relats sobre les creixents violacions de drets humans contra les dones i nenes de l’Afganistan, que temen un retorn als dies més foscos», va dir Guterres. Guterres, que va demanar que es respectin i protegeixin les lleis humanitàries internacionals i els drets i llibertats dels ciutadans, també va fer una crida a la comunitat internacional per evitar que el terrorisme torni a fer arrels en territori afganès. «La comunitat internacional ha d’unir-se per assegurar-se que l’Afganistan mai més s’usi com a plataforma o refugi segur per a organitzacions terroristes», va dir.