El jutjat contenciós-administratiu 1 de Ceuta va ordenar ahir suspendre la repatriació al Marroc de nou menors migrants. Segons va avançar eldiario.es i va confirmar l’ACN, la magistrada va estimar la petició de l’Associació Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i Joves i la Fundació Raíces d’aturar cautelarment l’expulsió.

La justícia conclou que el Govern espanyol no ha complert els requisits exigits per retornar-los, ja que «ni s’ha incoat expedient administratiu, ni s’ha dictat cap resolució en relació amb la repatriació de menors». La petició de les entitats era per a dotze menors, però tres ja van ser expulsats.

En un comunicat, les entitats explicaven que la justícia ha estimat la mesura cautelar urgent a la qual la fiscalia no s’ha oposat. La interlocutòria del jutjat va considerar acreditat que les repatriacions contravenen la legislació espanyola. Concretament, la magistrada constata un incompliment de la normativa d’estrangeria, ja que, entre d’altres, no consta resolució expressa per a cadascun dels menors afectats. «Omissió que ha impedit a la totalitat dels interessats conèixer els fonaments que justifiquen la decisió de facto adoptada», va sostenir.