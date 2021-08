La presa de l’Afganistan pels talibans i la caòtica evacuació de Kabul estan deixant imatges per a la història. Si aquest dilluns, el món seguia amb consternació les escenes de centenars d’afganesos envaint les pistes de l’aeroport per intentar colar-se en algun dels avions en els quals fugir del país, en les últimes hores arriba una altra imatge d’impacte: la de 640 afganesos amuntegats en un avió militar dels EUA que es va enlairar dilluns de Kabul.

La imatge, a més, té la seva història. Segons explica el digital Defense One, que cita fonts del Departament de Defensa dels EUA, l’avió C-17 Globemaster de les Forces Aèries nord-americans no tenia previst de cap manera enlairar-se amb tal nombre de persones a bord, xifra per sobre de la seva capacitat oficial. No obstant això, desenes d’afganesos –entre els quals dones i nens– que eren a la pista al costat de l’avió van aconseguir entrar a la nau a través de la rampa, que estava mig oberta. La tripulació va descartar expulsar de l’avió aquests refugiats i «va prendre la decisió d’enlairar-se», han explicat fonts oficials a Defense One.

Aquest vol va ser un dels diversos que es va poder enlairar dilluns de Kabul amb centenars de persones a bord. Com en el cas del C-17, centenars d’afganesos van encerclar els avions i van intentar pujar-hi fins i tot quan ja estaven en marxa. De fet, algunes persones es van penjar a les ales i van morir pocs minuts després en caure al buit.