A mesura que els talibans han pres el control del país, l’Afganistan s’ha convertit novament en un lloc extremament perillós per ser dona. Ja són múltiples les restriccions i prohibicions que s’han imposat sobre el col·lectiu femení, i aquestes impliquen un retrocés dels avenços parcials i fràgils dels últims 20 anys.

Per denunciar la situació i visibilitzar-la, l’Associació Revolucionària de Dones de l’Afganistan (RAWA) ha publicat una llista que «ofereix només un breu cop d’ull de les vides infernals que les dones afganeses es veuen obligades a portar sota els talibans». En aquest, afirmen el següent: «Els talibans tracten les dones pitjor que els animals». «Mentre declaren il·legal empresonar aus i animals engabiats, empresonen les dones afganeses dins de les parets de casa seva». «Les dones no tenen importància als ulls dels talibans llevat que s’ocupin de la gestació de nens, la satisfacció de les necessitats sexuals masculines o les tasques domèstiques penoses diàries». «Els gihadistes ens estaven matant amb pistoles i espases, però els talibans ens estan matant amb cotó».

La llista de prohibicions

Prohibició total de treballar fora de la llar. Només unes quantes doctores i infermeres poden treballar en alguns hospitals de Kabul. Però totes les altres professions queden restringides als homes Prohibició total de l’activitat de les dones fora de la llar llevat que estiguin acompanyades d’un mahram (parent masculí pròxim, com pare, germà o marit) Prohibició de tractar amb comerciants masculins Prohibició que siguin ateses per metges homes Prohibició que estudiïn en escoles, universitats o qualsevol altra institució educativa. (Els talibans han convertit les escoles de nenes en seminaris religiosos) Obligació d’utilitzar un vel llarg (burca), que les cobreixi del cap als peus Es fuetejarà, colpejarà i insultarà les dones que no vagin vestides d’acord amb les regles dels talibans o les que no estiguin acompanyades d’un mahram Si no tenen els turmells coberts se’ls castigarà amb assots en públic Lapidació pública a les dones acusades de tenir relacions sexuals fora del matrimoni (els dos amants són apedregats sota aquesta regla) Prohibició de l’ús de cosmètics. (A moltes dones amb les ungles pintades se’ls han tallat els dits) Prohibició que les dones parlin o estrenyin la mà d’homes que no siguin mahram Prohibició a les dones de riure. (Cap estrany hauria d’escoltar la veu d’una dona) Prohibició a les dones d’utilitzar sabates de taló, que produirien so al caminar (un home no ha d’escoltar els passos d’una dona) Prohibició a les dones de viatjar amb taxi sense mahram Prohibició de la presència de dones a la ràdio, televisió o reunions públiques de qualsevol tipus Prohibició que les dones practiquin esports o ingressin a un centre o club esportiu Prohibició a les dones d’anar amb bicicleta o motocicleta, fins i tot amb els seus mahrams Prohibició que les dones utilitzin roba de colors brillants. En termes dels talibans, aquests són «colors sexualment atractius» Prohibició que les dones es reuneixin per a ocasions festives com els Eids, o amb finalitats recreatives Prohibició a les dones de rentar roba al costat de rius o en llocs públics Modificació de tots els topònims inclosa la paraula «dones». Per exemple, «jardí de dones» ha passat a dir-se «jardí de primavera» Prohibició que les dones apareguin als balcons dels seus apartaments o cases Pintura obligatòria de totes les finestres, perquè les dones no es vegin des de l’exterior de les seves cases Prohibició que els sastres masculins prenguin mides de dones o cusin roba de dona Prohibició de banys públics femenins Prohibició a homes i dones de viatjar al mateix autobús. Els autobusos públics ara han sigut designats «només per a homes» (o «només per a dones») Prohibició de pantalons acampanats (amples), fins i tot a sota d’un burca. Prohibició de fotografiar o filmar dones Prohibició de fotografies de dones impreses en diaris i llibres, o penjades a les parets de cases i botigues

Conducta obligada

A part de les prohibicions gairebé infinites, els talibans han posat condicions estrictes sobre l’ús del vel: ha de cobrir tot el cos, la roba no ha de ser prima ni decorada o acolorida, tampoc pot ser estreta ni ajustada.

També se’ls han imposat altres condicions com no perfumar-se, no utilitzar ornaments, no utilitzar roba que s’assembli a la dels homes o a la de les dones no musulmanes, no utilitzar peces que produeixin so, no caminar enmig dels carrers, no sortir de casa seva sense el permís del seu marit, no parlar ni mirar homes estranys i parlar en veu baixa i sense riure.