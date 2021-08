Rússia no tindrà pressa a reconèixer els talibans com les noves autoritats afganeses, va afirmar ahir Zamir Kabúlov, enviat especial del president de Rússia per a l’Afganistan. «Ningú pretén anar amb presses en aquest afer. El reconeixement o no dependrà del comportament de les noves autoritats (afganeses)», va dir.