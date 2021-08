El sector de l’hostaleria de Barcelona està dividit en el debat sobre l’aplicació del passaport covid per entrar els establiments, una mesura pionera a França i que altres països com Portugal i Itàlia també han adoptat. El Gremi de Restauració de Barcelona veuria amb bons ulls la proposta, ja que opina que incentivaria la vacunació i evitaria tancaments com els viscuts els últims mesos. En canvi, el Gremi d’Hotels de Barcelona, creu que s’haurien d’adoptar mesures alternatives que no haguessin de ser controlades pels negocis. Des de la bioètica també qüestionen la mesura, i els experts juristes assenyalen que, ara mateix, la proposta no tindria base legal per ser aplicada.

El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, opina que es tractaria d’una bona opció per controlar futures onades. «Sempre sota els supòsits que ens trobem en nivells d’incidència elevada i que la vacunació estigui oberta a tothom, seria una mesura que rebria el nostre suport», va apuntar en declaracions a l’ACN. Per a Pallarols, l’aplicació de la mesura en altres països «és la constatació que no es poden tornar a fer passos enrere» i que cal vetllar per la recuperació dels sectors més afectats per la pandèmia. Defensa que la restauració «no pot viure constantment amb el fre de mà posat», i veu igual d’important «controlar la pandèmia i que la gent arribi a final de mes».

En canvi, el Gremi d’Hotels de Barcelona es mostra contrari a la instauració del passaport. «Amb els problemes que ja tenim ara, només ens falta haver de fer de policies i vigilar si la gent s’ha vacunat o no», va dir el director general del gremi, Manel Casals. Per a Casals, seria bo que l’administració valorés mesures alternatives per aconseguir que tothom estigui vacunat: «En altres països europeus, els hospitalitzats per covid i que es podien haver vacunat abans han de pagar les despeses mèdiques; aquesta em sembla una mesura més adequada i que va al moll de l’os, ja que no afecta la resta de sectors».

Escepticisme en el camp de la bioètica

En el camp de la bioètica tampoc es veu amb bons ulls l’aplicació d’un passaport en establiments o activitats. El vicepresident del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), Màrius Morlans, va explicar que el primer requisit per poder implantar la mesura seria que tothom que hagués estat cridat s’hagi pogut vacunar, ja que si no hi hauria «discriminació». Va afegir, però, que, tot i complir-ho, caldria establir uns requisits que tinguessin en compte la gent que no es pot vacunar, per exemple, per al·lèrgia a les vacunes, i aquella a qui s’endarrereix la vacunació per haver passat la malaltia recentment. Tot i complir tots els requisits, es pregunta si seria útil establir un passaport covid i reconeix que té «seriosos dubtes» sobre l’eficàcia del mecanisme de control. Morlans posa sobre la taula què certificaria el passaport, perquè se sap que la gent vacunada també pot transmetre la malaltia i contagiar-se, encara que sigui de forma atenuada.

Fins ara algunes comunitats autònomes han intentat amb poc èxit requerir el passaport covid per accedir a establiments. L’advocat Jordi Bacaria, fundador de Global Legal Data, va recordar que la regulació europea que crea el passaport té una sola finalitat, que és «garantir la lliure circulació» de ciutadans europeus per la UE. Per això, considera que «hi ha un salt molt significatiu» de garantir la circulació de les persones a no permetre entrar en un restaurant sense el passaport. Opina que utilitzar el pretext del passaport per impedir o permetre l’entrada no té una base legal ara per ara. A més, recorda que la mesura impacta amb els drets fonamentals, ja que la vacunació no és obligatòria. L’única manera de poder implantar el passi sanitari per accedir a un establiment seria trobar aquesta base legal.

Uns vints països europeus ja preveuen demanar un certificat covid per entrar a bars, restaurants i locals d’oci. Portugal i Itàlia van ser dels primers a seguir el camí francès. Alemanya ha anunciat que deixarà d’administrar testos gratuïts a qui no es vacuni per incentivar la vacunació. Als Estats Units, només Nova York ha començat a demanar el passaport per accedir als establiments.