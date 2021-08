Xina va dir ahir que espera «responsabilitat» per part dels talibans i que iniciïn «un marc de treball inclusiu amb totes les parts» per «aconseguir una transició pacífica i que es posi fi a la violència i el terrorisme», va dir la portaveu del ministeri d’Exteriors, que no va respondre si la Xina reconeix un govern dels insurgents.