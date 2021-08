El 36,8 % d’espanyols creu que abandonar gels, mascaretes i guants no afecta la naturalesa segons l’estudi sociològic «Actitudes frente a la basuraleza», desenvolupat des del projecte Libera, creat per SEO/BirdLife amb Ecoembes. L’enquesta també posa de manifest que els espanyols es preocupen més per la seva salut a conseqüència de la pandèmia, però no ha augmentat de la mateixa manera la preocupació pel medi ambient.

A més, assenyala que, malgrat el confinament del 2020 va tenir efectes positius en el medi ambient, no obstant això, en recuperar el ritme habitual es va deteriorar un altra vegada el paisatge. De fet, les dades evidencien que la covid-19 no ha canviat l’actitud dels espanyols i la preservació de la naturalesa, amb el 57,2% de respostes negatives quant a la seva pròpia actitud cap a la naturalesa i el 69,3% quant al comportament de la resta de ciutadans sobre el medi ambient.

L’estudi, que ha estat elaborat a través de més de 5.000 enquestes a Espanya, té com a finalitat analitzar i avaluar el nivell de conscienciació de la població respecte a les deixalles a l’entorn natural, el seu comportament i els seus hàbits quan es troba en un entorn natural.

En general, el 56% d’espanyols admet que deixa deixalles a l’entorn natural per comoditat, mentre que el 47,8 reconeix fer-ho per mandra i el 25,2 % per l’efecte crida que a l’espai ja hi hagi deixalles.

En aquest sentit, a l’informe es fa al·lusió a les responsabilitats que hi hagi deixalles a la naturalesa. El 73,5% dels enquestats afirma que les deixalles a l’entorn natural són «de tots», amb tot, ha augmentat en més de 5 punts els que opinen que la responsabilitat és de les persones joves (10,5%) respecte a l’anterior onada. A més, gairebé el 80% de la població es considera «molt conscienciada» en temes mediambientals,

També conclou que cada vegada fa «més ràbia, impotència i fàstic» als enquestats veure deixalles en entorns naturals com platges i muntanyes, entre d’altres. El sentiment que més va augmentar va ser la ràbia, fins a 8 punts, i el fàstic, que en va créixer 4.

Davant d’aquestes dades, Libera recorda que del 18 al 26 de setembre organitzen la cinquena edició de la campanya «1m2 per les platges i els mars» per recollir dades i residus dels nostres paratges costaners.

«Des que vam arrencar el projecte Libera vam tenir clar que la sensibilització havia de ser prioritària per combatre aquesta xacra ambiental. Prendre el pols a la societat és fonamental per definir bé els missatges i els canals que hem d’explorar per complir aquest objectiu», va afirmar el coordinador del projecte Libera de SEO/BirdLife, Miguel Muñoz.