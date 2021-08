Els talibans van anunciar ahir que no permetran que l’Afganistan es converteixi en un escenari des del qual s’organitzin atacs contra ningú, segons va assenyalar el seu portaveu, Zabihullah Mujahid. «Podem assegurar a la comunitat internacional, inclosos els Estats Units, que el territori afganès no s’utilitzarà per causar mal a ningú», va assegurar en la seva primera roda de premsa des de la presa de Kabul.

«No permetrem que el nostre territori sigui utilitzat contra ningú, ni contra cap país del món. Per tant, tota la comunitat mundial ha de saber que estem compromesos amb aquestes idees perquè ningú es vegi perjudicat», va emfatitzar.

Atorgaran «una amnistia»

Mujahid també va insistir que els talibans no buscaran cap mena de venjança, sinó que atorgaran una «amnistia» als ciutadans afganesos que han servit fins ara les forces de seguretat, o bé van treballar per al Govern del president Ashraf Ghani o les delegacions estrangeres, tal com ha assegurat el grup des que van prendre Kabul després d’una meteòrica reconquesta.

«Hem perdonat tothom en benefici de l’estabilitat i la pau a l’Afganistan», va assegurar Mujahid, que també va dir que els talibans no volen que ningú se’n vagi del país. «Els nostres combatents, la nostra gent, tots ens assegurarem d’incloure tothom dels altres bàndols i faccions».

Sobre les víctimes mortals per l’avanç talibà d’aquests dies, va deixar clar que ells no en són els responsables, sinó le víctimes mortals per lluitar amb l’«enemic».

«Ningú farà mal. Els joves que han crescut aquí no volem que se’n vagin. Són el nostre actiu m´s gran. Ningú trucarà a la seva porta i li preguntarà per a qui ha estat treballant. Estaran fora de perill. Ningú serà interrogat, ni perseguit», va afirmar.

«Som diferents de fa vint anys»

Durant la roda de premsa, Mujahid també va voler marcar distàncies amb els talibans de fa vint anys i va assegurar que «hi ha una gran diferència» després de dues dècades «d’experiència, maduresa i visió». «El nostre país és una nació musulmana, fa vint anys i ara, però quan es tracta d’experiència, maduresa i visió, per descomptat que hi ha una gran diferència entre el nosaltres d’ara i el de fa vint anys. Hi ha una diferència en les accions que farem. Aquest ha estat un procés evolutiu», va explicar. Mujahid va assegurar que tot serà «més clar» quan es formi el govern, quan el grup insurgent decidirà quines lleis regiran l’Afganistan.

Drets de les dones dins l’islam

En relació amb la situació de dones i nenes, el portaveu dels talibans va assegurar que els seus drets seran respectats, però sempre dins dels límits que marqui la llei islàmica. Mujahid va explicar que les dones seran «una part molt activa» dins de la societat afganesa i que podran estudiar i treballar, però sempre dins «els marcs de l’islam».

Unes premisses molt similars a les que va fer servir per parlar dels mitjans de comunicació privats, que si bé seran «lliures» i «independents», no podran actuar contra els «valors nacionals i culturals» de l’Afganistan.

Arribada al país del número dos

D’altra banda, els talibans van informar de l’arribada ahir a l’Afganistan del número dos del grup insurgent, el mul·là Abdul Ghani Baradar, un dels autors de l’acord del febrer del 2020 amb el qual es posava fi a la presència de tropes estatunidenques al país centreasiàtic. «Aquesta tarda, una delegació d’alt rang de l’Emirat Islàmic de l’Afganistan ha arribat a l’estimat país i ha aterrat a l’aeroport de Kandahar liderada pel mul·là Baradar», va anunciar via Twitter un altre portaveu talibà, Muhamad Naim Wardak.

Baradar, que no havia trepitjat Afganistan els últims vint anys, va arribar des de Doha, la capital de Qatar, com va explicar Wardak. Es tracta d’un dels fundadors del grup i cap de la seva Oficina Política.

De moment es desconeix el parador del líder principal dels talibabs, Hibatullah Akhundzada.