Els viatges de l’Imserso s’iniciaran a l’octubre. Els jutges han rebutjat el recurs dels hotelers de Benidorm a les bases del programa de viatges per a gent gran Imserso, amb la qual cosa s’espera que puguin iniciar-se aquesta tardor amb relativa normalitat. Els hotelers havien objectat que els preus oferts per l’Estat no arribaven a cobrir els costos.

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC), que havia estimat el seu recurs inicialment imposant mesures cautelars, considera justes les condicions de l’Imserso, segons ha avançat el diari ‘El País’. La Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) també va recórrer els plecs però no va sol·licitar la suspensió cautelar.

Amb la decisió del tribunal es desbloqueja el procés d’adjudicació de viatges per als més grans, i que inclouen 816.029 places aquest any. És encara una incògnita saber quina recepció tindrà l’oferta en uns moments on el Covid segueix present, malgrat que els preus seran atractius. L’Imserso suposa el manteniment d’uns 100.000 llocs de treball, directes i indirectes. Les places es distribuiran en els següents lots: costes de la Península (54%), Balears i Canàries (28%) i interior (17%).

Turoperadors i agències de viatges han reclamat repetidament la posada en marxa del programa de viatges Imserso com a eina clau per recuperar la malmesa economia del sector. El recurs dels hotelers de Benidorm amenaçava directament els ingressos d’aquest any.

Les causes que van motivar la demanda dels hotelers de Benidorm són fonamentalment econòmiques. La patronal hotelera va recórrer per considerar que no existia un estudi seriós de costos i l’exclusió dels hotels de tres estrelles, que tradicionalment havien estat integrats en el programa de l’Imserso. L’Imserso valora l’estada en règim de pensió completa en 46 euros diaris, mentre que els hotelers de Benidorm reclamaven almenys 64,4 euros.

Tot i que no han transcendit les ofertes, fonts del sector apunten que a les tradicionals unions temporals d’empreses (UTE) de Mundiplan (Alsa, Iberia i IAG-7 Viajes) i Turisme Social (Globalia i Barceló) que s’han estat presentant a tots els concursos, s’han unit World2Meet (Iberostar) i la unió de Logitravel i Viatges El Corte Inglés.

El Govern va aprovar el programa el 22 de juny amb l’objectiu que els beneficiaris, principalment jubilats, poguessin demanar les places a partir de l’1 de juliol i que els viatges s’iniciessin l’octubre (en una campanya normal els plecs se solen aprovar al març). Després dels recursos, serà gairebé impossible que es compleixi el calendari, segons fonts del sector. No és la primera vegada que es paralitzaven els viatges de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) ja que des del 2015 han sigut recorreguts els plecs pels diferents actors implicats (hotelers, turoperadors i agències de viatges), però en aquesta ocasió ha provocat la queixa tant de les agències de viatges com dels sindicats que representen els treballadors, que acusaven Hosbec de mantenir una actitud insolidària cap a la resta del sector turístic. La campanya anterior es va suspendre l’abril del 2020 pel coronavirus, els efectes del qual s’han deixat sentir especialment en el turisme, que veu en els viatges de l’Imserso una taula de salvació per a l’hivern després d’un any i mig de pandèmia.