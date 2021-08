El 71,2% de la població espanyola més gran de 12 anys ja compta amb la pauta completa de vacunació contra la Covid-19 i el 82,8% n’ha rebut ja una dosi, segons les dades de l’últim informe de vacunació. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat en la reunió del ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) que a aquestes dades s’han arribat «pel fantàstic treball realitzat per tots els que formen el Sistema Nacional de Salut». Amb tot, a 13 dies perquè finalitzi el mes d’agost, el percentatge de vacunats (respecte al conjunt de la població espanyola, és a dir incloent els nens menors de 12 anys) se situa aquest dimecres en un 63,2%, lluny encara del 70% compromès a l’abril pel president del Govern, Pedro Sánchez, i amb el qual s’esperava arribar a la immunitat de grup.

L’alentiment en el procés de vacunació provocat per les vacances ha sigut clau perquè l’objectiu s’hagi allunyat. Aquest dimarts, havien rebut la pauta completa de la vacuna un total de 29,9 milions de persones, quan la previsió del Govern per a finals d’agost era la d’haver immunitzat 33 milions de persones. De tota manera, amb la irrupció de la variant delta, fa dies que els experts assenyalen que la immunitat de grup del 70% quedaria curta i que hauria d’elevar-se per sobre del 85% almenys.

La ministra Darias, que ha anunciat que aquesta setmana les comunitats autònomes reben 4,7 milions de dosis (3,4 de Pfizer i 1,3 de Moderna), ha animat a continuar incentivant la campanya de vacunació, obrint nous punts sense cita prèvia per a totes les persones que desitgin vacunar-se i amb sistemes d’autocita, com ja estan implementant les comunitats autònomes. La ministra ha remarcat que assolir i superar els objectius de vacunació en tots els grups poblacionals és «clau» per reduir els riscos de noves onades epidèmiques i que en aquest moment, que hi ha més disponibilitat de vacunes, «obrir la vacunació de manera extensiva contribueix a avançar en aquest procés».

En la reunió d’aquest dimecres diverses comunitats han explicat que han començat a avançar la vacunació de les persones que han passat la malaltia, respecte als sis mesos inicialment previstos. Catalunya ja va anunciar la setmana passada que ho farà als dos mesos. Així mateix, els equips de Sanitat estan treballant per rescatar als grups més vulnerables encara sense vacunar, especialment els més grans de 40 anys sense cap dosi o sense completar la pauta.

Descens de la incidència acumulada

En la reunió d’aquest dimecres també s’ha analitzat la situació epidemiològica, que reflecteix que la incidència acumulada (IA) en 14 dies de Covid-19 va arribar al seu màxim en aquesta última onada epidèmica en l’última setmana de juliol i des d’aleshores s’observa un «descens estable i progressiu del nombre de casos notificats diàriament».

L’IA a 14 dies en data de dimarts era de 399 casos per 100.000 habitants, comparat amb els 528 de la setmana passada, per la qual cosa s’ha produït una reducció de gairebé un 25%. La tendència descendent s’observa en tots els grups d’edat i tot i que és més ràpida en els més joves, de 12 a 19 i de 20 a 29 anys, al tenir menors cobertures de vacunació continuen presentant incidències molt superiors a la resta de la població, amb entorn de 800 casos per 100.000 habitants en 14 dies.

«L’evolució descendent observada presenta un panorama favorable, però malgrat això, les incidències continuen sent altes, fet que comporta ocupacions elevades tant en hospitalització general (7,8%) com en ucis (20,7%), si bé s’observa un suau descens en aquestes dades respecte a la setmana passada», adverteix el Ministeri. L’hospitalització actual és del 2,5% dels casos, que si es compara amb l’onada de després de Nadal la xifra era del 7,1%. En el cas de les ucis, el 0,2% actualment ingressen davant el 0,7% del mateix període esmentat. I el 0,1% moren comparat amb l’1,7% anterior.

«Malgrat l’evolució favorable que s’observa en els últims dies i de les bones perspectives de la campanya de vacunació, la incidència observada és encara molt alta i la prudència i la responsabilitat, tant comunitària com individual, continua sent clau, en la situació actual per acabar de descendir a nivells d’incidència acceptables», resumeix Sanitat. D’altra banda, una vegada finalitzat el període transitori marcat pel Reglament Europeu, després del qual l’emissió del Certificat COVID Digital (CCD) és un dret per a tots els ciutadans europeus, la ministra ha informat els consellers del CISNS sobre la situació actual. A Espanya ja s’han emès 19,65 milions de certificats, dels quals 18,88 són de vacunació; 428.484, de recuperació i 341.031, de prova diagnòstica.