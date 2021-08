47 persones van morir per inanició en una pastera a la deriva durant 13 dies quan anaven en direcció a les Illes Canàries. La Guàrdia Costera de Mauritània va localitzar el 16 d'agost una pastera amb set supervivents. L'embarcació va partir d'Al-Aaiun el 3 d'agost amb 54 persones a bord, tres nens inclosos, direcció a les Illes Canàries. Després de dos dies al mar, el motor va fallar i els ocupants es van quedar a la deriva, fet que va acabar amb 47 morts i només set supervivents, quatre dels quals en condició crítica.

Els set supervivents es van salvar en aconseguir arribar a terra després que la pastera fos arrossegada per les onades fins a Nouadhibou. Després de ser atesos, la policia de la segona ciutat més gran de Mauritània tramitarà la seva expulsió als seus països d'origen quan s'hagin acabat d'investigar les circumstàncies del succés.

Aquest incident s'ha produït només deu dies després que unes altres 40 persones morissin en la mateixa ruta, i s'afegeix a l'espiral de morts al mar mentre més embarcacions parteixen cap a les Canàries. Des del gener d'aquest any, més de 350 persones han perdut la vida en aquesta ruta migratòria.

«Proporcionar alternatives viables i segures»

L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i la Organització Internacional per a les Migracions (OIM) han subratllat aquest dimecres el «perill» que acompanya les migracions per mar, al mateix temps que ha remarcat la necessitat «urgent» d'obtenir més suport en les seves operacions de salvament per evitar aquest tipus de «tragèdies».

«La nostra prioritat és proporcionar alternatives viables i segures als perillosos viatges que emprenen els refugiats i migrants al Mediterrani», ha senyalat la representant d'ACNUR a Mauritània, Maria Stavropoulou. Per la seva part, el cap de la missió de la OIM a Mauritània, Boubacar Seybou, ha mostrat la preocupació de l'organisme pel fet que la majoria de rescats al mar acaben en detencions administratives.