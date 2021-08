El Papa ha arremès de nou contra el negacionisme al remarcar que la immunització universal contra el coronavirus és l’única «esperança» per acabar amb la pandèmia, assegurant que vacunar-se és un acte d’amor. «Vacunar-se, amb vacunes autoritzades per les autoritats competents, és un acte d’amor. I ajudar que la majoria de la gent es vacuni és un acte d’amor. Amor per un mateix, amor per la família i els amics, amor per tots els pobles», ha destacat el pontífex en el missatge en espanyol que ha sigut emès aquesta matinada.

«Amb esperit fraternal, m’uneixo a aquest missatge d’esperança per a un futur millor. Gràcies a Déu i a la feina de molts, avui disposem de vacunes per protegir-nos de la Covid-19. Això dona esperances d’acabar amb la pandèmia, però només si són a l’abast de tothom i si treballem junts», ha afegit en el vídeo missatge difós per Vatican News.

El Papa ha sentenciat, a més, que l’amor és també «social i polític». «Existeix l’amor social i l’amor polític, és universal, sempre desbordant de petits gestos de caritat personal capaços de transformar i millorar les societats», ha manifestat el Pontífex.

«Negacionisme suïcida»

Francesc ha convidat en diverses ocasions els ciutadans a vacunar-se criticant el «negacionisme suïcida» i instant a acceptar la immunització extensiva com un bé comú universal. A més de demanar una actitud responsable per afrontar junts la pandèmia, el Papa ha sol·licitat en diverses ocasions la suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual de les vacunes per part dels fabricants.

Juntament amb el Papa, van participar en el missatge d’uns 3 minuts de durada els arquebisbes José Gómez, dels EUA, i Miguel Cabrejos, del Perú, a més dels cardenals Carlos Aguiar Retes, de Mèxic, Oscar Rodríguez Maradiaga, d’Hondures, Cláudio Hummes, del Brasil, i Gregorio Rosa Chávez, d’El Salvador.