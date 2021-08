L’endemà de la sortida del país del president afganès Ashraf Ghani l’ambaixador rus a l’Afganistan, Dmitri Zhirnov, va anunciar que serà el primer a reunir-se amb els talibans. Malgrat que a Rússia els talibans continuen sent considerats «grup terrorista», hi ha raons per pensar que Moscou i les noves autoritats a Kabul trobaran marge per a l’entesa. Rússia ja ha establert contacte amb els talibans per discutir qüestions de seguretat a l’Àsia central.

Al sou torn, la Xina no s’ha aliat amb els terroristes ni pretén ocupar el buit a l’Afganistan ni escurar els seus recursos naturals. Està batallant amb un problema majúscul al seu pati del darrere amb un seriós perill de contagi. La solució al gegant asiàtic arriba com sempre, del pragmatisme. No s’intueix un soci més incòmode per al Partit Comunista, genèticament ateu, que uns radicals islàmics, però el mes passat va rebre a Tianjin una delegació encapçalada pel mul·là Abdul Ghani Baradar, fundador i cap polític dels talibans.

D’altra banda, el ministre d’Exteriors del Regne Unit, Dominic Raab, va obrir ahir la porta a dialogar i tractar d’exercir alguna «influència positiva» en els talibans encara que els va advertir que no han d’usar l’Afganistan per llançar atacs terroristes a Occident.

El portaveu del Departament d’Estat nord-americà, Ned Price, va obrir la possibilitat de reconèixer un govern a l’Afganistan dels talibans si aquest «defensa els drets humans i rebutja terroristes».