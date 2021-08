El president del Govern central, Pedro Sánchez, presidirà per videoconferència aquest dijous la reunió interministerial per coordinar les operacions per repatriar els diplomàtics espanyols a l’Afganistan i els seus col·laboradors afganesos. Des de Lanzarote i per videoconferència, el cap de l’Executiu serà al capdavant del grup de treball que componen el ministre de la Presidència, Félix Bolaños i els responsables d’Exteriors, Defensa, Interior, Migracions i Sanitat per organitzar la tornada del personal de l’ambaixada Espanyola a Kabul.

A través d’una nota de premsa, el Govern central ha informat que Sánchez es reunirà amb alguns dels seus ministres per analitzar la situació actual a l’Afganistan i coordinar la tornada dels diferents avions que l’Executiu ha enviat al país de l’Orient Mitjà amb l’objectiu de poder repatriar els espanyols. Segons informa el Govern central, està previst que el primer d’aquests aparells, un A400M de les Forces Armades espanyoles que va sortit de la base de Saragossa fa dos dies cap a la capital afganesa, torni aquest dijous a Espanya amb els primers repatriats.

A la reunió d’aquest dijous hi assistiran també els ministres Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriors), Margarita Robles (Defensa), José Luis Escrivá (Migracions) i Carolina Darias (Sanitat).