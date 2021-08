El primer avió enviat pel Govern espanyol per a l’evacuació d’espanyols i d’afganesos que van ajudar Espanya a l’Afganistan era a Dubai ahir a la nit i el segon va sortir, finalment, a primera hora de la tarda cap a la mateixa ciutat, segons els Ministeris d’Afers Exteriors i Defensa en un comunicat conjunt.

El retard de l’enlairament no va ser aclarit ni per Exteriors ni per Defensa més enllà d’incidir en les «difícils condicions de l’evacuació». Tots dos avions esperaran ara a Dubai a rebre els permisos per volar cap a Kabul i poder evacuar els espanyols que queden al país –sis– així com el personal de l’Ambaixada i els afganesos que van assistir les tropes i cooperants espanyols els últims anys.

Ara com ara el Govern espanyol no ha donat xifres de quantes persones és previst evacuar, encara que sí que es preveu que calgui fer diversos vols i que aquests dos siguin els primers de l’operació. El personal que era previst que fos evacuat ja era a l’aeroport ahir a la nit, on la situació era més tranquil·la.