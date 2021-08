Pobles turístics de la Costa Brava viuen amb sensacions contraposades arran de la nova resolució que ha emès la Generalitat pel toc de queda. «Emprenyament» a Calonge, incertesa a Palamós i alleujament contingut a Palafrugell. L’alcalde de Calonge, Jordi Soler, no amaga la indignació i convida obertament representants del Govern a veure in situ la problemàtica que viu el municipi. Sense anar més lluny, la matinada de dimarts la Policia Local havia intervingut en una festa rave que havia aplegat 200 joves en un mas de la urbanització Vescomtat de Cabanyes, on s’han fet destrosses. A Palamós, l’alcalde Lluís Puig diu que «necessàriament» caldrà demanar reforços i estudia si tancar o no les platges de nit. A Palafrugell, en canvi, Josep Piferrer viu amb un alleujament contingut que el poble retorni al confinament nocturn.

Soler remarcava que «de lloc perquè s’estiguin en trobarem segur, perquè la gent marxa i deixa habitacions i apartaments lliures». I hi afegia que «no n’hi ha hagut prou amb demandes, peticions, exigències i súpliques reiterades; ens haurem d’aguantar i fer el que puguem, però de ben segur aquest no serà el millor estiu de les nostres vides».